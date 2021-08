Nem fog nagyot csökkenni a magyar államadósság, ha nem érkeznek meg az EU-források

Abban az esetben lenne idén a várakozásoknál is kisebb az államadósság, ha ütemesen érkeznének a költségvetésbe az uniós támogatások, és nem kellene ezeket a befektetéseket hazai forrásból megvalósítani – mondta a VG-nek Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke. Ha nem kapjuk meg ezeket a forrásokat – tette hozzá –, a büdzsének meg kell előlegeznie, ami növelni fogja az államadósságot, így pedig jelentős egyensúlyjavulásra sem lehet számítani.

A számvevőszék korábbi vezetője jelezte, hogy a vita nem a teljes uniós ciklus, hanem csak az uniós helyreállítási alap (RRF) forrásai körül van, amelynek a teljes kerete 2500 milliárd forint, ebből 2021-re 350 milliárd forintot különítettek el a költségvetésben. Ezt az összeget várhatóan állampapír-vásárlásból kell megfinanszíroznia a kormánynak, ami vissza fog hatni az államadósságra is – mondta Kovács Árpád. Leszögezte, hogy az államadósság-szabály betartják, de összességében az adósság néhány tizedponttal nagyobb lehet, mint amit a kormány eredetileg tervezett.

A KT elnöke is azt emelte ki, hogy a beruházásokat nem lehet leállítani, mivel az újraindítás méregdrága. A gazdasági növekedésből fakadóan Magyarország megteheti azt, hogy ezeket a forrásokat megelőlegezze. De ez pénzbe kerül – mutatott rá Kovács Árpád, hozzátéve, hogy ezzel együtt is jó jel, hogy ha átmenetileg is, de csökkent az adósság, ami a finanszírozás szempontjából sem másodlagos.

Az adóssággal kapcsolatos veszélyek miatt a múlt héten a Növekedés.hu-ra írt cikkben figyelmeztetett Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke és Pulay Gyula, a szervezet igazgatója. Szerintük bizonyos állami beruházásokat és a bőkezű uniós előleg finanszírozást érdemes lenne átgondolni és visszafogni, hogy a költségvetésben tartalékok képződjenek a fenti kockázatok kezelésére.

A Portfolio ma reggel megjelent cikkének számításai szerint a vártnál magasabb gazdasági növekedés megmenti az adósságráta-csökkentés tervét, és ha ez sem elég, akkor év végén megint leapaszthatja a kormány likvid pénztartalékait.

Címlapkép: MTI/Kovács Tamás