Itt az MNB kamatdöntése!

Az előzetes várakozásoknak megfelelően újabb 30 bázisponttal 1,5%-ra emelte az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa kedden. A borítékolható lépés mellett a közlemény és Virág Barnabás háttérbeszélgetése tartogathat még izgalmakat, hiszen vélhetően az eszközvásárlási program (QE) további sorsáról is döntött a jegybank.

A júniusban kezdett kamatemelési ciklus harmadik lépéseként újabb 30 bázisponttal 1,5%-ra emelte az alapkamatot a Monetáris Tanács. A lépés előzetesen várható volt, korábban a jegybank már jelezte, hogy a júliusi lépés irányadó lesz a következő időszakot illetően, így a szakemberek is ugyanakkora szigorítással számoltak.

Az alapkamat mellett a kamatfolyosó két szélét is hasonló ütemben emelte meg a Tanács: az egynapos hitel kamata így 2,45%-ra, az egynapos betété pedig 0,55%-ra emelkedik.

A mai tanácsülésre nyugodtabb környezetben kerülhetett sor, mint a júliusira. A nyár közepén azt láthatta a jegybank, hogy az infláció magasabb lett a várakozásoknál, a forint pedig visszagyengült. Most viszont úgy születhetett a döntés, hogy a fogyasztói árindex (már továbbra is magas) kedvezőbben alakult a vártnál, a forint pedig erősödni tudott. Így a jegybank talán valamelyest kisebb inflációs kockázatokat látott most, mint egy hónapja.

Egyelőre csak a döntést közölte az MNB, délután három órakor érkezik a közlemény a részletekkel, illetve háttérbeszélgetést tart Virág Barnabás alelnök. Ennek apropója az lehet, hogy a jegybank vélhetően döntött az eszközvásárlási program további sorsáról. A mai aukcióval együtt 2906,9 milliárd forintnyi állampapírt vásárolt eddig az MNB, a heti 50-60 milliárdos vásárlások mellett pedig a 3000 milliárdos limitet már a szeptemberi ülés előtt elérték volna, ezért kellett most dönteni.

Korábban az MNB azt kommunikálta, hogy tartós jelenlétre készül a kötvénypiacon, így meglepetés lenne, ha most nem az újabb limitemelés lenne a döntés. Ugyanakkor a piacon folyamtosan zajlik a találgatás, hogy a kamatemelési ciklussal párhuzamosan elkezdi-e mérsékelni a kötvénypiaci jelenlétét a jegybank. Éppen ezért elsősorban az lehet az érdekes, hogy lesz-e utalás esetlegesen a vásárlási mennyiség visszafogására.

