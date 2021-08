Tönkreteheti a nagyszerű amerikai gazdasági teljesítményt a delta variáns

A Goldman Sachs után a Bank of Amarica is jelentősen lefelé módosította a harmadik negyedéves GDP-növekedési előrejelzését az Egyesült Államok gazdaságára vonatkozóan.

A Goldman Sachs ebben a hónapban 9%-ról 5,5%-ra csökkentette a növekedési előrejelzését a harmadik negyedévre vonatkozóan az előzetesen jelzett 9%-ról (az Egyesült Államokban évesített negyedéves GDP-adatot közölnek), most pedig a Bank of America tett hasonlóképp - ők 7%-ról 4,5%-ra módosították a növekedési várakozást - írja a Forexlive.

A bank a delta variáns terjedése miatt módosított az előrejelzésén, a fogyasztói hangulat ugyanis jelentősen romlott az esetszámok növekedése miatt. A bank arra számít, hogy év végére valamelyest javul a hangulat, így a negyedik negyedévben az évesített negyedéves index 6%-kal nőhet, és ez kitarthat majd 2022 első negyedévében is.

A lassulást a Fed is látja, így várhatóan a jegybank is lefelé módosítja majd az előrejelzését. A gazdasági lassulással együtt ugyanakkor csökkenhet az inflációs nyomás és a munkaerőpiac kilábalása is. Az alapforgatókönyv szerint a negyedik negyedévre helyreáll a fogyasztás, de a Fednél néhányan bizonytalanok ezzel kapcsolatban az új koronavírus-variánsok miatt.

