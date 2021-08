Még hat hónapig sem tart ki a Pfizer és az AstraZeneca korábban közölt hatékonysága

Egy friss kutatás szerint a Pfizer/BioNTech és az AstraZeneca vakcináinak két dózisa utáni, koronavírus elleni védelem már hat hónapon belül csökkenni kezd, így szerintük is szükség van emlékeztető oltás beadására – számol be a hírről a Reuters

A második dózis beadását követő 5-6 hónapon belül a Pfizer vakcinájának hatékonysága a koronavírussal szembeni megfertőződés ellen 88%-ról 74%-ra csökken a brit ZOE Covid tanulmány eredményei szerint, amelyet 1,2 millió tesztre alapoztak. Ugyanezek a számok az AstraZeneca esetében 77%-ról 67%-ra esnek a második dózist követő 4-5 hónapon belül.

A lap megjegyzi, hogy korábbi kutatások azt mutatták, hogy a vakcinák legalább hat hónapig kellő védelmet nyújtanak a koronavírussal szembeni megfertőződés ellen.

A mostani tanulmány azonban arra is rávilágít, hogy a legrosszabb forgatókönyv esetében ez a védelem akár 50% alá is beeshet az idősebbek és az egészségügyben dolgozók esetében télre. A tanulmány készítői szerint is szükség van mihamarabbi emlékeztető oltásra.

Nagy-Britanniában az időseknek és a veszélyeztetett csoportban lévőknek szeptembertől terveznek harmadik körös oltásokat adni.

Hasonló eredményekre jutott egy ettől független, az amerikai járványügy (CDC) által közzétett jelentés is. E szerint a koronavírus elleni vakcinák hatékonysága az egészségügyi dolgozók körében 66%-ra csökkent azóta, hogy a delta variáns vált a dominánssá, holott ezt megelőzően még 91%-ban védtek a megfertőződéstől a vakcinák.

A CDC szerint ettől még a vakcink továbbra is hatékony védelmet mutatnak a koronavírussal szemben, de az jól látszik, hogy ez a hatékonyság idővel csökken.

A tanulmányt 4000 egészségügyi és a frontvonalban dolgozó bevonásával készítették el, őket 2020. december és 2021 augusztusa között heti szinten tesztelték a koronavírusra. A megfigyelt dolgozóknak 83%-a volt beoltva, kétharmaduk Pfizert, 2%-uk Johnson & Johnsont, a többiek pedig Moderna oltást kaptak. Összességében a megfigyelt időszakban a vakcinák 80%-os hatékonyságot mutattak a koronavírus megfertőződéssel szemben.

Címlapkép: Getty Images