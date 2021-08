Izraeli adatokon igazolták a Pfizer vakcinájának biztonságosságát

A Pfizer vakcina biztonságosságát mérték egész országra kiterjedő izraeli adatok alapján. A szerzők következtetése szerint ebben a vizsgálatban a Pfizer vakcina a legtöbb vizsgált nemkívánatos hatással nem mutatott összefüggést, más nemkívánatos események előfordulása mellett a szívizomgyulladás előfordulása is a koronavírus-fertőzöttek esetében jelentősen nagyobb volt – hívta fel a figyelmet a Facebookon Dobson Szabolcs szakgyógyszerész.

Posztja alapján a New England Journal of Medicina amerikai szaklap augusztus 25-i számában izraeli szerzők a Clalith Health Services nevű legnagyobb hazai egészségügyi szolgáltató adatai (több, mint 2,4 millió oltott) alapján értékelték a Pfizer COVID-19 elleni oltásának biztonságosságát az oltottak körében, szociodemográfiailag és klinikai jellemzőiben hasonló emberekkel összehasonlításban. Az eredmények dimenzióba helyezése céljából olyan vizsgálati ág is volt, ahol SARS-CoV2 fertőzötteket hasonlítottak össze az előbbi módon egészséges emberekkel.

Az oltás legerősebben a

szívizomgyulladással (relatív kockázat: 3,24; kockázatkülönbség: 2,7 esemény/100.000 fő)

nyirokcsomó-bántalommal (relatív kockázat: 2,43; kockázatkülönbség: 78,4 esemény/100.000 fő)

vakbélgyulladással (relatív kockázat: 1,40; kockázatkülönbség: 5,0 esemény/100.000 fő)

herpes zoster fertőzéssel (relatív kockázat: 1,43; kockázatkülönbség: 15,8 esemény/100.000 fő)

Bell parézis (relatív kockázat: 1,32)

függött össze.

Ezzel szemben a SARS-CoV-2 fertőzés legerősebben a

szívizomgyulladással (relatív kockázat: 18,28; kockázatkülönbség: 11,0 esemény/100.000 fő)

szívritmuszavarral (166,1 esemény/100.000 fő; )

akut vesekárosádással (125,4 esemény/100.000 fő)

tüdőemboliával (61,7 esemény/100.000 fő)

mélyvénás trombózissal (43,0 esemény/100.000 fő)

szívinfarktussal (25,1 esemény/100.000 fő)

szívburokgyulladással (10,9 esemény/fő)

koponyaűri vérzéssel (7,6 esemény/fő)

függött össze.

A szerzők következtetése szerint ebben a vizsgálatban a Pfizer vakcina a legtöbb vizsgált nemkívánatos hatással nem mutatott összefüggést. Az oltás 1-5/100.000 többlet szívizomgyulladás esettel (alapvetően fiatal férfiak) volt összefüggésbe hozható, de

ez, továbbá más nemkívánatos események előfordulása a SARS-CoV2 vírusfertőzés esetében jelentősen nagyobb volt.

Ami a Bell pazérist illeti, a többlet esetszám legfeljebb 8/100.000 fő; a megfigyelt herpes zoster esetek potenciálisan összefügghetnek az arcidegbénulással. Vérrögképződéses eseteket nem észleltek – írja Dobson Szabolcs.

