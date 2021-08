Magyarország olyan lazán várja a negyedik hullámot, mint Európában kevesek

A magyar kormány egyelőre nem tervez járványügyi szigorításokat, pedig már tényként kezeli, hogy a negyedik hullám meg fog érkezni Magyarországra. Ha megnézzük az európai országokat, a szabályok jelenleg nálunk az egyik legkevésbé szigorúak, és nyár eleje óta mi lazítottunk a legnagyobbat. Az alacsony fertőzéses esetszámok mellett ez a lazaság még nem kirívó, ugyanis egyúttal nálunk az egyik legkedvezőbb ma a járványhelyzet egész Európában. A nagy kérdés az, hogy a 60% körüli átoltottság elég lesz-e arra, hogy megússzuk az őszt jelentős korlátozások nélkül, vagy úgy gondolunk-e majd vissza augusztus végére, hogy talán enyhe szigorításról kellett volna dönteni. Hónapok múlva kapunk csak választ a kérdésre.

Alighanem csak idő kérdése, hogy megérkezzen a negyedik hullám Magyarországra, a járványügyi szakértők között ebben teljes a konszenzus. A negyedik hullám már több európai országot elért, és a tapasztalatok többnyire azt mutatják, hogy a magas átoltottságnak köszönhetően a járvány lefolyása messze nem volt olyan súlyos, mint a harmadik és második hullámoké. Az őszt természetesen meg kell várni még a konklúzióval, és számunkra a legnagyobb kérdés most az, hogy Magyarországon a harmadikhoz hasonlóan súlyos járványhullámot hoz-e az ősz, vagy a magas esetszámok mellé ezúttal nem társul majd a kórházak túltelítettsége és több ezer haláleset.

A magyar kormány is készül a negyedik hullámra: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton úgy nyilatkozott, hogy a negyedik hullám el fogja érni Magyarországot, de az teljesen más lesz, mint az előző hullámok, mert a magas átoltottság mellett nem lesz annyi súlyos eset, ezért jelentős szigorításra sem készül a kormány. A miniszter szavaiból arra következtethetünk, hogy esetleg az oltatlanok számára térhet vissza bizonyos mértékű szigor – Gulyás úgy fogalmazott, hogy „a beoltottak számára nem lesznek érdemi korlátozások”. A magyar járványadatok szerint a negyedik hullám már felfutóban van Magyarországon alacsony esetszámok mellett is, a jelek szerint viszont a kormány egyelőre nem gondolkodik azon, hogy szigorítson.

A védekezési stratégia legfőbb eleme továbbra is az oltásra épül, a kormány ugyanis folyamatosan arra buzdítja az embereket, hogy oltassák be magukat, és újraindították a tömeges oltási kampányokat is. A lezárás elvetésének van gazdaságpolitikai motivációja is: bár az egyes hullámok egyre kevésbé érintették súlyosan a gazdaságot, de azért mindegyik hullám kihatott az aktivitásra. A rendezvénytilalom, részleges boltzárak, maszkviselési kötelezettség bizonyos helyeken valamelyest visszavethetné az aktivitást. Csakhogy ez korlátozások nélkül is megtörténhet, a lakosság ugyanis önszántából is visszafoghatja a költéseit, ha meglódulnak az esetszámok (ezt látjuk most az Egyesült Államokban).

Az emelkedő járványgörbének tehát korlátozások nélkül is lehet valamekkora negatív gazdasági hatása a lakossági önkorlátozáson keresztül.

A fő indok a lezárások kormányzati elutasítására viszont alighanem politikai jellegű: a kormányzat a választások előtt vélhetően nem szívesen döntene a népszerűtlen korlátozások mellett. A kormány így – kimondva-kimondatlanul is – az egyéni felelősségre bízza a védekezést: az oltóanyagok rendelkezésre állnak, így mindenkinek a személyes döntésén múlik, hogy él-e az oltás lehetőségével. Ez a stratégia rejt magában kockázatokat, hiszen nem zárható ki, hogy az egészségügyi rendszer 60% körüli átoltottságnál is túltelítődhet, ezért előbb számíthatunk az oltás felvételét ösztönző szabályokra koraősszel, mintsem teljes lezárásokra (persze az egészségügy leterheltségével utóbbi sem lenne elkerülhető).

Most mi vagyunk az egyik leglazábbak

Az alábbiakban azt néztük meg, hogy Magyarország mennyire számít jelenleg laza országnak a koronavírus elleni szabályokat illetően. Ehhez az Oxfordi Egyetem szigorúsági indexét vettük alapul, amely objektív skálán mutatja 0-tól 100-ig az egyes kormányzati intézkedések szigorúságát. Az oxfordiak az alábbi intézkedéseket veszik alapul a modellben:

iskolazárások,

munkahelyek ideiglenese bezárása,

tömegrendezvények tiltása,

közösségi események elhalasztása,

korlátozás a tömegközlekedési eszközökön,

otthoni munkavégzésre vonatkozó ajánlások,

társadalmi felvilágosító kampányok,

az országon belüli mozgás korlátozása,

határzárak.

Természetesen az oxfordi index sem tudja pontosan meghatározni az egyes országban a korlátozások miatt kialakult helyzetet: nem tudja például mérni, hogy azt milyen mértékben tartják be és tartatják be. Ennek ellenére ez az index a legpontosabb mércéje az egyes országokban hozott intézkedések szigorának, és ennek köszönhetően tudjuk összehasonlítani, hogy az országok egymáshoz képest milyen szigorú intézkedéseket hoztak a koronavírus-járvány ellen.

És a legfrissebb, augusztus 23-i állapot szerint Magyarország a leglazább európai országok között van, azzal együtt, hogy nálunk az egyik legkedvezőbb még a járványhelyzet is.

Jelenleg egyedül csak Észtország tekinthető lazábbnak nálunk a vizsgált európai országok közül a meghozott kormányzati intézkedések szerint (több országból még nem áll rendelkezésre naprakész adat). Hozzánk hasonlóan lazának tekinthető még Litvánia és Szlovénia is. A legszigorúbb országok között jelenleg nyugat- és dél-európai államokat látunk: Franciaország, Olaszország, Portugália, Németország, Görögország, Írország, és az élmezőnyben van még nyugati szomszédunk, Ausztria is. Érdekesség, hogy az Egyesült Királyság 43 pontos szigorral nem tekinthető szigorú országnak, holott őket érte el elsőként a kiugróan magas esetszámokat hozó negyedik hullám (igaz, a halálozások az országban messze nem ugrottak meg annyira, mint a korábbi hullámok idején, és ez mindenki számára reménykeltő).

Egyelőre mindenki kivár

Érdekes megnézni azt is, hogy eddig milyen intézkedéseket hoztak az országok a negyedik hullám kivédésére. Ehhez a június eleji szigort (amikor a tömeges nyitás a legtöbb európai országban nagyrészt lezajlott) vetettük össze az augusztus végi, legfrissebb adatokkal – azaz a jelenlegi indexből kivontuk a június 1-i állapotot.

Azt találtuk, hogy az országok többségében most sokkal lazább szabályok vannak érvényben, mint nyár elején.

Magyarország ebben is élen jár, 21 ponttal lazábbak most a szabályok az oxfordi index szerint, mint nyár elején. Nálunk csak Hollandia és Olaszország lazított nagyobbat, de utóbbi kapcsán fontos elmondani, hogy a csizmaországban a teljes nyitás július elején történt, amikor még nem volt olyan jelentős aggodalom a delta variáns miatt, így ez némileg torzít a képen.

Amint az látszik, az országok többsége egyelőre nem húzta be a kéziféket, és a delta variáns okozta negyedik hullám elkerülése érdekében még nem látunk tömeges szigorítást Európában (tavaly is késlekedtek a lezárások, de akkor ezt nem lehetett a magas átoltottságra alapozni, így utólag már egyértelműen rossz döntésnek tekinthető a tavalyi kivárás. Néhány ország szigorított csak, közülük is Franciaországot érdemes kiemelni, ahol az elmúlt hullámok tetőfokához közeli, napi 25 ezer fő körülre emelkedett a napi esetszám és az egyik legmagasabb fertőzöttségi szintről beszélhetünk jelenleg az egész kontinensen.

Az idei őszi európai járványkezelési stratégiáról egyelőre semmit nem tudunk mondani, de remélhetőleg a magas átoltottság miatt elkerülhetjük a nagy lezárásokat Európa-szerte.

Eddig a középmezőnyben vagyunk

A laza kormányzati intézkedések, amelyek jelenleg érvényben vannak Magyarországon, korábban nem voltak jellemzők ránk. Ha megnézzük, hogy milyen volt az átlagos szigor a járvány európai megjelenése óta Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy a magyar kormányzati intézkedések szigorúsága teljesen átlagos volt a kontinensen (az összehasonlításhoz a 2020 januárjától 2021 augusztus 23-ig eltelt napokon érvényben levő szigor átlagát vettük alapul, ismételten az oxfordi indexet alkalmazva).

Mint az látszik, az elmúlt másfél évben egy olasz átlagosan 65 pont feletti szigor mellett élte az életét, ami messze magasabb, mint a magyar 52 pontos szigor. Átlagosan továbbá az írek, britek, németek, görögök és portugálok voltak a legszigorúbbak, míg az észtek, izlandiak, finnek a legkevésbé (utóbbiak esetén ehhez kimagaslóan kedvező halálozási adatok is társulnak). Az első hetek lazaságáról elhíresült és máig – tévesen – különutasként hivatkozott svédek az elmúlt másfél év során átlagosan nagyobb szigorban éltek, mint mi.

A fenti összehasonlítás inkább érdekesség, és az átlagról tudni kell, hogy a vasszigort a teljes elengedéssel kombináló országok (például Magyarország és az Egyesült Királyság erre jó példa) ugyanolyan szigorúnak tűnnek, mint a közepes szigort következetesen fenntartó országok (például a svédek, ahol teljes lezárás sosem volt, cserébe egyik nyaruk sem volt olyan szabad, mint például a miénk). Egyértelműen sikertörténetnek nevezhetőek viszont a finnek, ahol átlagosan alacsony szigor mellett volt alacsony a halálozás is (a finnek olyan intézkedések végrehajtásában voltak nagyon jók, amit az oxfordi szigorúsági index nem mér – például a tesztelés és izolálás).

A relatív értelemben nem vagyunk lazák

A jelenlegi laza magyar szabályok talán túl lazának tűnnek, de ha vetünk egy pillantást az esetszámok európai alakulására, akkor azt látjuk, hogy egyelőre ebben is jól állunk.

Ha a szigort az esetszámokhoz viszonyítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy relatív értelemben a magyar kormányzati intézkedések ma nem túlságosan lazák.

A jelenlegi szigorúsági szintet egyelőre tehát nem szándékozik növelni a kormányzat, holott néhány szakértő már a maszkviselés visszahozására buzdít. A járvány exponenciális, folyamatosan gyorsuló természete, a rengeteg, csak nagy bizonytalansággal becsülhető paraméter azt eredményezi, hogy biztosan most is csak utólag fogjuk látni, hogy szükséges lett volna-e a beavatkozás vagy helyesen mértük fel, hogy megengedhetjük magunknak a teljes szabadságot. A döntés politikai és értékválasztási feladatként merül fel, hiszen az, hogy ilyen bizonytalanság mellett milyen járványügyi kockázatokat és gazdasági költségeket kívánnak kezelni a döntéshozók, már nem egy egyértelmű eredményre vezető optimalizációs kihívás.

Címlapkép: Getty Images