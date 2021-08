Pörög az online vásárlás a járvány után is - Erős első félévet zártak a hazai webáruházak

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A járvány hatására tavaly hirtelen jelentőset bővülő online kiskereskedelem meg tudta tartani a lendületét 2021 év első hat hónapjának eredményei alapján úgy tűnik, ráadásul a növekedés motorja továbbra is a rendelési gyakoriság növekedése – derül ki az Árukereső.hu és a GKI Digital legfrissebb Online Kiskereskedelmi Index jelentéséből. A következő félév kapcsán is bizakodóak a webáruházak, továbbra is a tavalyi bázist meghaladó növekedés várható az online kiskereskedelemben, ugyanakkor a közelgő negyedik hullám és a kapcsolódó intézkedések ezúttal is nagyban befolyásolhatják az őszi, karácsonyi számokat.