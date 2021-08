A Fed nagyon meglepte a világot: szigorítás helyett laza hangenmre váltott a jegybank

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A dollár a meglepő hírre gyengülésbe kezdett, 0,33%-os pluszban van, ami a taper elmaradásának tudható be. A dollár az euróval szemben elérte az 1,18-as szintet is. Powell beszéde előtt még dollárerősödés volt látható, mivel a befektetők nagy része arra számított, hogy az amerikai jegybank elnöke a taper részleteiről beszél majd. A részvénypiacok is emelkednek, a nyitás utáni 0,3% körüli pluszok 0,6-0,7%-ra nőttek a beszéd hatására.