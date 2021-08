A Fed szigorítása borítékolható, és ez fájni fog a világnak az IMF korábbi vezető közgazdásza szerint

Maurice Obstfeld, az IMF korábbi vezető közgazdásza szerint a Fed biztosan korábban lép a szigorítás útjára, mint a többi fejlett ország jegybankja. A kijelentés nem meglepő, az inflációs és a növekedési folyamatok miatt számítani lehet a Fed szigorítására. Obstfeld viszont azt állítja, hogy egy ilyen lépés fájdalmas lenne a fejlődő világnak.

A világban továbbra is gyorsan terjed a koronavírus, és a fejlődő világ nagy részében még messze nincs akkora átoltottság, mint a fejlett világban. Ezért nem is azért kell elsősorban aggódni, hogy az Egyesült Államokban nőnek az esetszámok, hanem a fejlődő világban zajló folyamatokért – mondta az Maurice Obstfeld, az IMF korábbi vezető közgazdásza a Yahoo Finance-nek adott interjúban. A közgazdász szerint a fejlődő világban megvan az esélye újabb vírusvariánsok kialakulásának, amelek a fejlett világba is begyűrűzhetnek, hátráltatva ezzel a gazdasági kilábalást. Célul így a globális átoltottság növelését kéne kitűzni.

A mai Jackson Hole-i szimpóziumon felszólalnak a Fed döntéshozói, így például Jerome Powell elnök is. Az elemzői várakozások szerint a mai eseményen akár további utalásokat is hallhatunk Powelltől a kötvényvásárlási program lassítására, azaz a monetáris szigorításra.

Obstfeld szerint a Fed szigorítása az egész világgazdaságra hatással lesz majd.

Az interjúban úgy fogalmazott, hogy a Fed szigorításának jelentős hatása lesz a globális gazdaságra, sokkal nagyobb, mint az EKB vagy egyéb jegybankok lépései. Nem azért, mert az Egyesült Államok a világ legnagyobb gazdasága, hanem azért, mert a dollár a világ elsőszámú tartalékdevizája, és a globális kereskedelemben leggyakrabban használt deviza. Ha a dollár erősödik, az hátrányosan hat majd a globális kereskedelemre, és a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy az erős dollár nagyon kedvezőtlenül hat a fejlődő piacokra.

Márpedig a Fed korában fog szigorítani Obstfeld szerint, mint a többi fejlett ország jegybankja, mert az Egyesült Államok előrébb tart a kilábalásban, miközben magasabb az infláció. Emiatt a legesélyesebb forgatókönyv, hogy a dollár a közeljövőben erősödni fog.

A közgazdász kitért az egyensúlyi kamatlábra is, amely szerinte a válság előtt rendkívül alacsony volt. Elmondása szerint ma a félelem, hogy az egyensúlyi kamatláb emelkedni fog, nem megalapozott: egyrészt a termelékenység növekedése is okozhatja ezt, főleg a fejlődő világban, amelynek hatása lenne a fejlett világ piacaira is. A fejlődő világ viszont már a koronavírus-válság előtt is lassult, és ezen a járvány csak rontott. Másrészt a demográfiai folyamatok is lassulást vetítenek előre, így Obstfeld nem számít az egyensúlyi kamatláb emelkedésére.

