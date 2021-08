Jerome Powell gyakorlatilag semmit nem mondott a lehetséges taperről

A Fed arra számít, hogy a munkaerőpiaci folyamatok továbbra is kedvezően alakulnak majd, az iskolák újranyitásával és a személyes szolgáltatások felpörgésével növekedhet a foglalkoztatottság is. A Fed döntéshozói további munkahelyek létrejöttére számítanak.

De a delta variáns továbbra is nagy kockázatot jelent.

Powell elmondása szerint a monetáris politika jelenleg optimálisan van beállítva a munkaerőpiaci helyreállás támogatásához,

de ahogy eddig is, most is készen állunk módosítani.