Zacher Gábor ilyen nagy számban embereket meghalni még nem látott

Zacher Gábor a Hatvani Kórház főorvosaként és mentőorvosként végigdolgozta az elmúlt másfél évet, volt, hogy 420-440 órát dolgozott egy hónapban. Az ország legismertebb toxikológusa a Heteknek adott interjújában beszélt arról is, hogy bár már több mint harmincöt éve van a pályán, ilyen nagy számban még nem látott embereket meghalni, mint a koronavírus-járvány alatt.

Az interjúban, amelyet az atv.hu szemlézett, Zacher Gábor elmondta, szerinte érthető, hogy az egészségügyi dolgozók elfáradtak, hiszen rengeteg beteg volt, és nagyon sok negatív élmény érte őket.

Ilyen mennyiségű halotti zárójelentést még nem írtam, ennyi rossz hírt családokkal még nem közöltem, hogy meghalt, vagy hogy jöjjenek be, búcsúzzanak a szülőtől, gyerektől, testvértől, nagybácsitól, nagynénitől, mert meg fog halni. Már több mint harmincöt éve vagyok orvos, de ilyen nagy számban embereket meghalni még nem láttam

– jelentette ki a toxikológus.

Beszélt arról is, hogy az a bizonyos Bergamo-szindróma nem nagyon jelent meg Magyarországon. Végsőkig feszült a húr, de lélegeztetőgép, fertőtlenítő, eszköz, védőfelszerelés volt elég, ugyanakkor azt elismerte, hogy kevés volt az ember. Konkrét példát is említett, amely szerint volt olyan, hogy öt-hat lélegeztetett beteg is jutott egy nővérre, ami befolyásolhatta az ellátás minőségét.

Olyan, hogy valakit tényleg azért veszítettünk volna el, mert nem volt eszköz, olyan nem történt

– jelentette ki Zacher Gábor a beszámoló szerint.

A toxikológus hangot adott azon véleményének is, hogy szerinte a diákok oltási kampányát nem augusztus utolsó két napjára vagy szeptember első két napjára kellett volna tenni.

Az, hogy augusztus utolsó két napján kicsivel több fiatalt beoltanak, nem jelenti, hogy ők szeptember elsején már védetten kerülnek az iskolába. Az alapvédettség csak egy hét múlva indul el, és majd a második oltást követő tizenkettedik napra lesz meg az a fajta védettség, ami alapján már hátra lehet dőlni – emelte ki.

Zacher szerint, ha további egymillió embert beoltanának, a negyedik hullám valószínűsége jelentősen lecsökkenne. Elmondta, a negyedik hullám közeledtével az alapvető védekezési módszerek, mint például maszkviselés, kiemelten fontos lenne.

Címlapkép: MTI/Mohai Balázs