Koronavírus: itt vannak a kedd reggeli magyar adatok

Az elmúlt egy napban 110 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, elhunyt egy beteg – derül ki a hivatalos koronavírus információs portál beszámolójából. A számok továbbra is emelkedő tendenciát mutatnak az egy héttel ezelőttihez képest, azonban a súlyos betegek és az áldozatok száma nem emelkedik ezzel párhuzamosan.

Az egy héttel ezelőtti 82-vel szemben 110 új fertőzöttet regisztráltak, a 34%-os emelkedés továbbra is a koronavírus delta variánsának terjedését jelzi. Ugyanakkor a kedden közölt adat alacsonyabb az utóbbi napok, a hétvége és a múlt hét második felének számainál, de ez már megszokott.

A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma egy nap alatt 21-gyel 119-re ugrott. A negyedik hullám kitörésekor ugyan a kórházban kezeltek száma nem emelkedik hasonló ütemben, mint az esetszám, de

a mostaninál többen utoljára két hónapja, június végén szorultak ellátásra.

Az esetszámok megugrásával továbbra sem jár együtt a halálos áldozatok számának jelentős emelkedése, az utóbbi egy napban egyetlen beteg halt meg a koronavírus szövődményeiben a hivatalos beszámoló szerint. A jelek szerint a viszonylag magas átoltottsági aránnyal együtt a beoltottak viszonylag enyhe tünetekkel átvészelhetik a fertőzést.

Érdekesség, hogy tegnap kifejezetten sok, több mint 14 400 első oltást adtak be, amire június óta nem volt példa.

Ennek oka az iskolások oltása lehet, amit a szerdai tanévkezdés előtti napokra időzítettek.

Ezzel a beoltottak száma 5,75 millió fölé emelkedett, és a második oltást is több mint 5,5 millióan megkapták már.

Földrajzilag a legtöbb fertőzöttet továbbra is Budapesten regisztrálják, a 45 új eset a napi szám majdnem fele, ha pedig még hozzávesszük Pest megye 14 fertőzöttjét is, akkor már több is, mint a fele. Vidéken eközben csak elvétve találnak eseteket, az összes megye egyszámjegyű adatot jelentett, Zalában pedig egyáltalán nem regisztráltak új esetet.

Címlapkép: Getty Images