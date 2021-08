Megugrott az eurózóna inflációja

Az Eurostat közzétette az eurózóna augusztusi inflációját, amely meglepetésre 3%-os éves emelkedést mutatott. Az előző hónapban 2,2% volt az éves emelkedés, azaz az áremelkedés jelentős mértékben gyorsult az eurózónában. Az elemzők 2,7%-os emelkedésre számítottak.

Az Európai Központi Bank hosszú távú célja, hogy az infláció mértéke 2% legyen. A jegybank szerint a jelenlegi inflációs emelkedés átmeneti, ezért a megugrásra egyelőre nem kívánnak reagálni, mindenesetre a várt feletti gyorsulás aggasztó lehet a jegybank számára.Megnyugtató kissé ugyanakkor, hogy a maginflációs index 1,6%-kal nőtt az előző augusztushoz képest, ami szintén jelentős gyorsulás az előző havi 0,7%-hoz képest, de az elemzői várakozást (1,5%) nem sokkal múlja felül, és az EKB célszintje alatt van.

Az áremelkedést főleg az energiaárak éves emelkedése hajtotta, a többi termék- és szolgáltatáscsoporthoz képest kimagasló volt a növekedés:

Euro area up to 3.0% in August: energy +15.4%, other goods +2.7%, food +2.0%, services +1.1% - flash estimate #inflation