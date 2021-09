Az EKB egészen decemberig várhat a tapering bejelentésével

Jövő héten kamatdöntő ülést tart az Európai Központi Bank, de a CNBC-nek nyilatkozó elemzők arra számítanak, hogy az eurózóna jegybankja továbbra is fenntartja a laza monetáris politikai kondíciókat, így marad a magas összegű eszközvásárlási program a negyedik negyedévre is.

Az elemzők várakozása szerint a szeptemberi üzenetben a jegybank leginkább a koronavírus újabb hullámával és a delta variánssal kapcsolatos kockázatokat emeli majd ki, és mindenképp meg akarja várni az újabb járványhullám európai gazdaságra gyakorolt hatását. Az elemzők ugyanakkor úgy vélik, hogy

még a leglazább monetáris tanácstagok sem halaszthatják az eszközvásárlási program fokozatos kivezetésének (tapering) bejelentését jövő évre, ezért decemberre várják azt.

Az inflációs nyomás egyelőre nem olyan jelentős a jegybankon: a legfrissebb adatok szerint ugyan az augusztusi infláció elérte a 3%-ot az eurózónában, az EKB azt átmenetinek értékeli majd.

Az amerikai Feden ezzel szemben sokkal nagyobb a nyomás, és a jegybank már be is jelentette, hogy hamarosan megkezdik az eszközvásárlási program lassítását - de a kilábalás tempójának lassulása miatt már a Fed is árnyalta a képet, Jerome Powell elnök múlt héten azt nyilatkozta, hogy egyelőre még nincsenek kidolgozva a taper részletei, és jelenleg korai is lenne belekezdeni.

Az EKB-nak a pandémiás eszközvásárlási programja (PEPP) mellett fut egy másik eszközvásárlási program, az APP is, amelyet viszont a CNBC-nek nyilatkozó elemzők szerint a jegybank leghamarabb 2023-ban vezethet ki. Sőt, a PEPP lehalkításával egyidőben az APP keretösszegét megnövelhetik, így az átállás fokozatos lesz.

Címlapkép: Getty Images