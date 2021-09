Nincs mese, újra maszkot kellene hordanunk az ismert virológus szerint

Kemenesi Gábor virológus friss bejegyzésében a maszkviselés mellett érvel, amivel lassítható a koronavírus terjedése.

Most már könnyen hozzáférhetőek a jó szűrési kapacitással is rendelkező FFP vagy KN95 maszkok – ezekkel a szövetmaszkoknál már megszokott „kevésbé adjuk át másoknak” hatást is elérjük, ráadásként minket is jól véd az aeroszolok ellen, Fontos, hogy jól illeszkedjen az arcunkra. Az is fontos, hogy a kilégzőszelepes bár kényelmesebb, mégis a saját fertőzésünk esetén nem fogja fel a belőlünk kijutó vírusokat, a WHO sem ajánlja járványhelyzetben, írja friss bejegyzésében Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa.

A maszkviselést jól és jókor kell bevezetni. Ebben az ausztrál tanulmányban láthatjuk a legfőbb lényegét, a járványgörbe visszaszorítását. A maszkviseléssel kevésbé hagyjuk szaladni a vírust, kevesebb embert ér el, kevésbé telnek a kórházak és esnek ki munkaképes emberek a gazdaság motorjából. Az alábbi cikkben persze az is megmutatkozik, hogy kritikusan fontos ezt jókor bevezetn.

Kemenesi kiemelte, hogy a maszkviselés visszaszorítja a fertőzések számát, és a delta ellen is működik. "Teljesen mindegy, hogy milyen variáns, fizikai értelemben véve (a maszkok fizikai védelmet nyújtanak) ugyanazt a felépítésű/méretű és ugyanazzal az aeroszollal vagy cseppfertőzéssel terjedő vírust védjük ki. A dózis az egyetlen mutató ami változott a Delta esetében (több vírust ürítünk), ám a megfelelően viselt maszknak ez sem lehet akadály" - hangsúlyozta a szakértő.

Egy indiai tanulmányban 340 ezer ember kontrollvizsgálatával fontos megállapítások és való életre vonatkozó gyakorlati eredmények születtek. Néhány fontos megállapítás:

Az emberek csupán 30 százalékának maszkviselése esetén a COVID-19 megbetegedések száma máris 10 százalékkal csökkent.

A maszkviselés hatására az idősebb korosztály körében (akik ugye a leginkább veszélyeztetettek) 35 százalékkal kevesebb fertőzésszám jelentkezett (a többi mért korosztálynál jobb érték). Ez azt jelenti, hogy éppen, akiket leginkább kell védeni, számukra hozott igazán fontos eredményt a tanulmány.

A tömeges maszkviselésnél (emlékezzünk a textilmaszkok időszakára) a tanulmány megállapította, hogy a hagyományos textilmaszk és sebészi maszk közül az utóbbinak van látványosabb hatása a fertőzés terjedésének fékezésében.

A lényeg, hogy:

maszkviselés zárt térben, főként rossz szellőzésű, sok ember által látogatott helyeken nagyon fontos és hatásos a vírus terjedése ellen,

maszkviselés nagy tömegben szintén jótékony biztonsági faktor a vírus terjedése ellen,

lehetőleg jó szűrőképességű FFP vagy KN95 maszkot viseljünk (nem kilégzőszelepes!),

oltottként is maszkozzak? - igen, az oltás kiválóan véd a súlyos megbetegedés ellen, ám hagy némi ablakot a vírus továbbadására, így oltottként is védjük a közösséget, egymást és részben magunkat is,

jelenleg önkéntes a maszkviselés, de ez nem jelenti, hogy tilos lenne. Tengernyi tudományos adat van rá, hogy működnek, ráadásul jól működnek. "Én a tudománynak hiszek, ezért viselem, mindenki mást is erre bíztatok" - írja Kemenesi.

Posztját azzal zárja, hogy "maszkozzunk egymásért, magunkért és a járvány terjedése ellen! Maszkra fel!"

Kemenesi Gábor biológus, víruskutató, a Portfolio On The Other Hand rovatának rendszeres szerzője. Időról-időre megosztja meglátásait a koronavírusról is.

Címlapkép: Getty Images