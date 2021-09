Már 1500 milliárd forint felett a gyorsított áfa-visszaigénylés

Tavaly májusa óta a kkv-k akár 20 nap alatt is visszakaphatják a forgalmi adót, amely a legrövidebb áfakiutalási határidő az Európai Unióban. Az intézkedés révén 2021 augusztus végéig összességében 1550 milliárd forintot kaptak vissza hamarabb a vállalkozások - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert.

Gyorsabban fizet, de még jobban vigyáz a pénzre az adóhivatal, mint korábban - összegezett a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Mint mondta: augusztusban például 88 ezer vállalkozás kapta meg rövidebb idő alatt a jogszerűen visszajáró forgalmi adóját, összességében 168 milliárd forintot.

Az adóhivatal differenciált kockázatelemzési rendszere a biztosíték arra, hogy míg a tisztességes vállalkozások gyorsabban kapják vissza az őket megillető adót, addig az áfacsalók nem károsíthatják meg az államkasszát - szögezte le az államtitkár.

Idéntől a kockázatelemzők munkáját ráadásul még több online eszköz segíti, hiszen már minden számlára, még a lakosság részére kiállítottakra is, rálát az adóhivatal, így már az áfabevallás benyújtása előtt, a számlaadat beérkezését követően, azonnal kiszűrhetők a gyanús ügyletek - jegyezte meg.

A statisztika is alátámasztja, hogy mennyire hatékony és eredményes a kiutalások jogszerűségi vizsgálata - mondta Izer Norbert. Idén az első félévben a bevallások 35 százaléka (a több mint 130 ezer bevallásból 46 ezer) esett át részletesebb kockázatelemzésen. Ellenőrzés csak indokolt esetben, a kockázatelemzési-rostán is fennakadó adózóknál, indult, azoknál, akiknél az adatok alapján valószínűsíthető volt a jogosulatlan visszaigénylés - részletezte az államtitkár.

A koronavírus-válság egyik legfontosabb adókönnyítő intézkedése az általános forgalmi adó (áfa) gyorsított kiutalása, amely komoly segítséget jelent a kis- és közepes vállalkozásoknak, akik így könnyebben intézhetik pénzügyeiket, kerülhetik el az anyagi nehézségeket, és aktívabban tudnak részt venni a gazdasági forgalomban - hangsúlyozta Izer Norbert.

Megjegyezte, hogy Magyarország is jelentős versenyelőnyre tehet szert, hiszen az áfa gyorsabb kiutalása a beruházások ösztönzése, az export növekedése mellett még az építőipari fejlesztéseknek is újabb lendületet adhat.

Az államtitkár felidézte, hogy a kkv-k az eddigi 75 nap helyett 30 nap alatt megkaphatják az őket megillető összegeket. Az adózási előéletük alapján megbízhatónak minősített kis- és közepes vállalkozások ennél is hamarabb juthatnak a visszaigényelt összeghez, esetükben ugyanis 30 napról 20 napra is rövidülhet a kiutalási idő. Azok a vállalkozások, amelyek a tisztességes adófizetők és a költségvetés kárára megsértették az adószabályokat, és emiatt kockázatos adózóknak számítanak, továbbra is 75 napon belül kaphatják csak vissza az áfát - emlékeztetett Izer Norbert.

