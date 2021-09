Elszabadult a bika a magyar tőzsdén, tépik a sztárpapírokat

A délelőtt második felében is kitart a jó hangulat a magyar tőzsdén, a BUX 0,6 százalékos pluszban van. Nagyot ralizik ma a 4iG, így az elmúlt szűk két hét alatt már közel 50 százalékkal került feljebb a jegyzés. A cég több kedvező hírt is közölt az elmúlt időszakban, a ma folytatódó rali a technikai tényezők mellett többek között a második negyedéves gyorsjelentésnek tudható be. Ma is kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a befektetők a papírokat, jelenleg az OTP után a második legforgalmasabb részvény a 4iG a magyar tőzsdén, a maga 681,2 millió forintos forgalmával.