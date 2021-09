Nagy terhet jelent az okmányok beolvasása - Könnyítéseket kérnek a szállásadók

Eddig is időbe telt míg a vendégek kitöltötték a bejelentkezési papírokat, de egy szeptembertől életbe lépett rendelet miatt jóval többet kell majd várniuk. A múlt hét közepén bevezetett új jogszabály szerint minden vendég személyazonosító okmányát be kell szkennelni a megérkezéskor, ha a vendégnek vagy kiskorú gyermekének nincs ott az okmánya, akkor pedig meg kell tagadni tőle a szállást. A szállásadók internetes petíciót indítottak, amelyben könnyítéseket kérnek.

Az adatokat egy központi adatbázisba kell küldeni, ennek teljesítéséhez a szállodáknak egy 300 ezer forintos szkennert is be kell szerezniük. A budapesti szállodáknak jelenleg minden kiadás sokkal nagyobb tehernek tűnik, hiszen még mindig nem állt helyre az a vendégforgalom, amely korábban volt - ismerteti az RTL riportja, amely emlékeztet arra is, hogy a jogszabályt már januárban be akarták vezetni, de akkor a koronavírus-járvány miatt elhalasztották. Az ágazati szereplők további türelmi időt szorgalmaztak, erről korábban a Portfolio is írt már:

Az okmányok szkennelése a szállodákban is nagy probléma, de lényegesen kevésbé, mivel a legtöbb helyen 24 órában recepció üzemel, ugyanakkor a magán szálláshelyeknél ez nagyobb gondot okoz - nyilatkozta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke.

Mindezek miatt a szállásadók internetes petíciót indítottak, amelyben könnyítéséket szorgalmaznak.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtóosztálya a csatorna megkeresésére azt válaszolta, hogy a jogszabályt nemzetbiztonsági okokból vezette be a kormány, kizárólag a rendőrség látja az adatokat.

A szabályozáson nem kívánnak változtatni.

Ugyanis szerintük elég könnyítést jelent az, hogy a szkennelést egy jogosultságot kapott személy is elvégezheti.

