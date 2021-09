Világhírű magyar professzor: gyakorlatilag halálra eszik magukat a magyarok

Barabási Albert-László neves hálózatkutató úgy véli, hogy a vakcinának köszönhetően minden eszköz megvan arra, hogy a pandémia ellen harcoljunk. Mégis szemben állunk egy új hullámmal, a vakcinát elutasítók hullámával. A fizikus arról is beszélt, hogy személy szerint tovább fenntartotta volna a védettségi igazolványt, de szót ejtett az egészséges étellel kapcsolatos kutatásukról is.

A hvg-nek adott interjújában a neves professzor egy példát hozott a vakcinázottság hatásának szemléltetésére. "Bostonban például, ahol 83 százalékos az átoltottság, nincs újabb hullám, Tennessee-ben viszont 20 százalékos átoltottságnál dühöng a járvány, tele vannak a kórházak. A beoltottak is megfertőződhetnek azok miatt, akik nem oltják be magukat" - ismertette. Szerinte jogos félni a védőoltástól, azonban van egy társadalmi kötelezettség is, az oltatlanok ugyanis a környezetüknek is kárt okozhatnak. Arról is szólt, hogy "Magyarország azáltal, hogy védettségi igazolványhoz kötött nagyon sok tevékenységet, sokat haladt előre". Azt is hozzátette ennek kapcsán ugyanakkor, hogy

még fenntartottam volna egy darabig a védettségi igazolványt, ezáltal hatva azokra a tömegekre, akik bizonytalanok, mégis hajlandók elfogadni az oltást a kényelmük érdekében.

Barabási Albert-László az egészséges ételekkel kapcsolatos kutatásáról is beszélt, ennek keretében azoknak az anyagoknak a hálózatát térképezik fel, amelyek megtalálhatóak az élelmiszerekben.

Azt is részletezte, hogy miért fontos ez a kutatás, vagyis, hogy mely élelmiszer hogyan befolyásolja az egészségünket. "Magyarország Európa legelhízottabb és a világ negyedik legelhízottabb országa. A legtöbb halálozás oka – szív-, koszorúér- és cukorbetegség – a helytelen táplálkozásból származik és messze meghaladja már dohányzás által okozott kárt.

Lényegében halálra esszük magunkat, nemcsak mennyiségben, de minőségben is

- figyelmeztetett a kutató, aki azt is megjegyezte, hogy Magyarország megdöbbentően magas halálozási rátája a koronavírus-járványban szintén ennek köszönhető. "Javarészt az elhízott, metabolikus szindrómával rendelkező egyéneket vitte el a járvány" - vélekedett.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy egy friss, USA-ban megjelent gazdasági tanulmány azt mutatta be, hogy az elhízás és következményeinek egészségügyi kezelése manapság már háromszor annyiba kerül, mint az egész ország élelmezése. A legújabb felmérések szerint a kalóriabevitel hetven százaléka ultrafeldolgozott élelmiszerekből származik.

Szerinte az élelmiszeripar halálos árversenybe ment bele, az egészség a háttérbe szorult, ezért itt jön képbe a kormányok felelőssége. Szerinte szembe kell szállni az iparral:

ahogy a cigaretta, úgy az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását visszaszorítsa a rendelkezésekre álló eszközökkel, adókon és szabályozáson keresztül.

Címlapkép: Csurgatós kenyeret, azaz szalonnazsírral meglocsolt kenyeret készítenek 2015-ben. Forrás: MTI Fotó: Kallos Bea