200 ezres minimálbér? Inflációs bombára ül Magyarország!

A 200 ezer forintos minimálbér eléréséről szervezett konferenciát a Munkástanácsok Országos Szövetsége. A konferencia panelbeszélgetésén a közgazdászok úgy vélekedtek, hogy berobbantja az inflációt a minimálbér 20%-os emelése. A szakértők többsége a gyenge magyar termelékenységgel magyarázza, hogy nem lehet ilyen gyorsan emelni a legkisebb bért.

Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója kiemelte, hogy az EU-ban a minimálbér aránya az átlagbérhez képest mindenhol emelkedett az elmúlt években. "Magyarországon azonban mindössze 43% ez az arány, nagyon kedvezőtlen helyen állunk, az utolsó előttiek vagyunk az EU-ban. Idén a helyzet jelentősen romlik, mert csak 4%-kal nőtt a minimálbér, miközben sokkal gyorsabban emelkedik az átlagbér." Palócz Éva nem nevezte szerencsésnek, hogy a munkaadók merev álláspontot képviseltek a 2020-ra vonatkozó béremelési vitákban, mert még jobban leszakadtunk.

A minimálbér reálértéke biztosan csökken idén, már csak ennek a mértéke a kérdés

- hangsúlyozta Palócz Éva.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza emlékeztetett, hogy volt már hasonlóan gyors béremelés korábban is, mint amire most készül Magyarország. "Most azonban teljesen más a gazdasági helyzet" - mondta. Az ország gazdaságának fejlettsége lehetővé tenné, hogy jelentős mértékben emelkedjen a minimálbér. A béremelésnek azonban ára van, ha a vállalatoknak a költsége nő, akkor elkezdenek hatékonyabban dolgozni vagy elkezdenek árat emelni és megszabadulni a munkavállalóktól - emelte ki Virovácz.

Egyelőre nem tudjuk, mi lenne most a reakciójuk, azonban már most is rá vannak kényszerítve a béremelésre, mert munkaerőhiány kezd kialakulni ismét. A reálbérek az elmúlt 4 évben drasztikusan nőttek, miközben a termelékenység alig változott. Ezért vagy az inflációban csapódik le, ha 200 ezerre nő a minimálbér, vagy abban, hogy gazdasági egyensúlytalanságok alakulnak ki, vagyis a gazdaság egy olyan pályára kerül, ami nem fenntartható. Ezért szerinte csak a termelékenység javulásával lehet úgy emelni a minimálbért, hogy abból ne legyen gond. "Óriási inflációs bombára ülünk rá, ha 20%-kal nő a minimálbér" - hangsúlyozta Virovácz.

Virovácz Péter a Portfolio On The Other Hand rovatának rendszeres szerzője, aki részletesen írt a kérdésről:

Lentner Csaba, egyetemi tanár szerint gyors minimálbéremelési terv "a jövedelembiztonsághoz kevés, az éhenhaláshoz sok". Egyetértett az ING közgazdászával, miszerint a gyors minimálbéremelés inflációt generál, így vásárlóértéken alig nő a fizetés. Másrészt a helyzet az, hogy ha a munkaerő kivándorlása folytatódik, akkor kiürül az ország. Lentner szerint

a régióban a magyar termelékenység-növekedés volt a leggyengébb az elmúlt 10 évben, ami óriási probléma.

A magyar kkv-k "termelékenysége, hatékonysága nagyon gyenge, ha itt nincs előrelépés, akkor a nemzetgazdaság sem fog előrelépni". Úgy vélekedett, hogy a bérek emelkedése mögött nincs érdemi teljesítménynövekedés a kisvállalati körben. Lentner szerint munkanélküliséget okozhat és az infláció elszabadulását vonhatja maga után a 200 ezres minimálbér.

Pogátsa Zoltán, egyetemi docens hangsúlyozta, hogy sem a termelékenység, sem az üres álláshelyek nem számítanak, amikor a minimálbérről beszélünk. Úgy vélekedett, hogy az üres álláshelyek száma nagyon messze van a valóságtól, amit torzítanak a közmunka-programok, illetve a rendkívül rövid, 3 hónapos álláskeresési idő sem teszi használhatóvá az adatot. Magyarországon alacsony a bérarány, tehát bőven van tere annak, hogy több pénzt fizessünk a profit kárára.

Pogátsa szerint az árak emelkedése nem probléma, mert néhány százalékos inflációról beszélünk, nem kétszámjegyű pénzromlásról vagy hiperinflációról. Nem dráma, ha megemelkednek az árak, amit a fogyasztók szerinte lenyelnek. Szerinte

Ha az infláció miatt kamatot emelünk vagy visszafogjuk a béreket, az sokkal rosszabb lesz az embereknek.

Annál rosszabb, hogy megemelkedett az infláció, csak egy rosszabba van, ha megemeljük hirtelen a kamatokat, mert az tényleg rossz lesz az embereknek és munkanélküliséget fog okozni - vélte Pogátsa. Magasabb bérek és magasabb kereslet kell ahhoz, hogy elterjedjen a technológia, tette hozzá.

Szerinte decentralizálni kell a bérmegállapodásokat. Nem egy működőképes modell, ami ma zajlik a bértárgyalások során, mert szerinte leginkább a kormány határoz. A szakszervezetek és a munkavállalói oldal jogosítványait meg kell erősíteni, hogy valódi tárgyalások során alakuljon ki a minimálbér. Pogátsa kiemelte, most nagyon gyengék a jogosítványai a feleknek.

Palócz Éva a 2001-es 50%-os béremelést hozta példának, amikor bizonyos ágazatok kiárazódtak a piacról. Két év alatt kivégezte a textilipart ez a gyors béremelés. "Egy bárddal leütötték a textilipart, és habár ez volt a leglátványosabb, nem ez volt az egyetlen ágazat" - emlékeztetett. Azt a kérdést kell most feltennünk, hogy hány céget szeretnénk kirostálni a piacról, amikor a béremelésről döntünk.

Palócz Éva nem értett egyet a pénzromlás kérdésében Pogátsával, mert már most is 5%-os az infláció, ami tovább emelkedhet. Az a veszély, hogy az infláció még magasabb lesz. Virovácz Péter ehhez hozzátette:

nem arról van szó, hogy 1-2%-kal magasabb lesz az infláció, hanem arról, hogy elindul az inflációs várakozások emelkedése, és az ár-bér spirál.

"Oda lyukadhatunk ki, hogy 15%-os béremelés mellett 10%-kal nőnek az árak. Ez a jelenlegi monetáris politikai keretrendszer mellett nem működik" - vélekedett. Hosszú távú, komplex megoldás kell Virovácz szerint, folyamatos béremelések mellett, nem egyszeri, gyors emelésre van szükség.

Pogátsa Zoltán erre úgy reagált, hogy pár 10 ezer, maximum 30 ezer munkahelyet vesztettünk országosan a 2001-es gyors béremelés során, de másfél millió embernek jelentősen javult a megélhetése. Szerinte az állásvesztőket is megmenthettük volna, ha lenne aktív foglalkoztatáspolitika, vagyis átképeztük volna őket, és így magasabb hozzáadott értéken munkát találtak volna. "Tény, hogy elveszítettük a textilipart, de Európában mindenki így járt. Már Bangladesben és Libanonban van a textilipar" - mondta. Pogátsa kiemelte:

azok a cégek, amelyek nem tudnak olyan béreket kigazdálkodni, amiből meg lehet élni, szűnjenek meg.

Pogátsa egyetértett abban Virováczzal, hogy jöhet egy ár-bér spirál Magyarországon, de szerint ez a felzárkózásnak a része, a kérdés csak ennek a mértéke. Ha magasabbak lennének a bérek, akkor lehetnének alacsonyabbak az adók - tette hozzá.

