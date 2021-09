Koronavírus: megjöttek a kedd reggeli adatok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A múlt keddi 110 új fertőzött után ma reggel 130 új fertőzöttről közölt adatot a hivatalos koronavírus-portál, azaz heti szinten közel 20%-os az esetszám emelkedése. Közben sajnos az elmúlt 24 órában 4 újabb ember hunyt el a betegségben, ami szintén gyorsulást jelent. Ugyanez mondható el a kórházban ápolt koronavírusos betegek (most 210 fő) és a lélegeztetőgépen lévők (most 24 fő) számáról is.