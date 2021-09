Magyarországnak esze ágában sincs szigorítani az iskolákban

"Egyértelmű sikerként könyvelem el, hogy úgy tudtuk a jelenléti oktatást beindítani a múlt héten, hogy az lényegében és érdemben mindenhol zökkenőmentesen el tudott indulni" - jelentette ki. Hozzátette, továbbra is rendelkezésre áll az oltás, bármikor bárki jelentkezhet érte, de országos oltási kampánynak nem látja értelmét. Maruzsa Zoltán az InfoRádiónak azt mondta: a koronavírus-járvány miatt elképzelhetők egyedi intézkedések egyes intézményekben, de a magas szintű országos átoltottság miatt egyelőre nem készül a kormány rendszerszintű digitális átállásra. Testhőmérséklet-mérés, maszk, távolságtartás a tanév első időszakában nem lesz, az iskolai maszkhordást természetesen nem fogják tiltani, "az oltás a birtokunkban van, erre építünk".

Magyarország az egyetlen a régióban, amely biztonsági intézkedések és korlátozások nélkül kezdte meg a tanévet, miközben az átoltottság nem számít már hazánkban kiemelkedőnek EU-s összevetésben. A szakértők szerint zárt térben, ahol sok az oltatlan, ott továbbra is hatékony fegyver a távolságtartás, maszkviselés, tesztelés, lázmérés. A magyar iskolákban egyik sincs. Különösen érdekesek Maruzsa szavai, hogy az oltásra építik a védekezés sikerét, hiszen a 12 év alattiakat nem lehet oltani egyelőre.

Az államtitkár közölte azt is: tanévkezdésig 185 ezer tanuló vette fel a koronavírus elleni oltást, a múlt héten zárult iskolai oltási kampányban pedig csaknem további 50 ezer, köznevelésben és szakképzésben tanuló diák kapta meg a vakcinát. Jóval védettebb állapotban kezdjük ezt a tanévet, mint az előzőt" - foglalta össze Maruzsa Zoltán.

"Áprilisban megvalósult a pedagógusok, iskolai dolgozók kampányszerű oltása, és azóta is folyamatosan lehetőségük van oltásra, akár már a harmadik oltás felvételére is. Intézményi átlagban 85-90 százalékos az átoltottság az ő körükben. Ez egy nagy fokú védettség, messze magasabb arány, mint az országos átlag." Amennyiben tudományosan lehetséges lesz, hogy 12 év alattiakat is oltsanak koronavírus ellen, biztosítani is fogják a vakcinát, kötelezővé azonban továbbra sem tervezik tenni.

Címlapkép: Getty Images