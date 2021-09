Kiderült, mi okozta a tegnapi forintgyengülést - az MNB is közbeszólt

Érezhetően gyengült szerdán a forint az euróval szemben, visszaemelkedett 350 fölé a jegyzés. Ennek megint a likviditással kapcsolatos piaci feszültségek voltak a fő okai. Erre reagálva az MNB jelezte a piaci szereplőknek, hogy kész a szükséges eurólikviditást rendelkezésre bocsátani – olvasható a Commerzbank csütörtök reggeli anyagában. A bank szakembere szerint a befektetők most a két hét múlva esedékes szeptemberi kamatdöntésre fókuszálnak, árgus szemekkel lesik, mit reagál a jegybank az infláció ismételt emelkedésére.

A magyar devizapiacon és swappiacon érezhető volt a feszültség tegnap, miközben fontos adatok jelentek meg, mint az augusztusi infláció és a Monetáris Tanács legutóbbi ülésének jegyzőkönyve – kezdi csütörtök reggeli piaci összefoglalóját a Commerzbank. Az elemző kiemeli, hogy

az MNB verbálisan beavatkozott a piacon, ígéretet tett, hogy szükség esetén biztosítja a piac megfelelő eurólikviditását.

Pontosan nem tudni, milyen jegybanki intervencióra hivatkozik a Commerzbank, hiszen nyilvános megszólalást nem hallottunk tegnap, azonban könnyen lehet, hogy a piaci szereplőknek a háttérben üzent az MNB. Az eurólikviditás biztosítása nem újdonság, az elmúlt negyedévekben is tapasztalható volt, hogy a negyedévek végén a bankrendszer jelentős eurószükséglete miatt swaptendereket hirdetett az MNB, hogy az átmeneti piaci feszültségeket tompítsa. Valószínűleg most is hasonlóról lehet szó: közeleg a szeptember vége, megint megnő az eurókereslet, amit az MNB próbálhat kielégíteni.

Már korábban is voltak olyan hangok, hogy a kisebb-nagyobb piaci zavarok mögött egyes piaci vélemények szerint a pénzrendszer igen magas likviditása és az ezt kezelő összetett monetáris politikai eszköztár áll. A jegybank a koronavírus-válság előtt a piaci kamatok földbe döngölésének gyakorlatát folytatta, amit (egyszerűen fogalmazva) úgy ért el, hogy rengeteg pénzt hagyott a bankrendszerben. Bár a monetáris szigorítás kezdete óta a jegybank ebből sokat visszaszív (sterilizál), de továbbra is rengeteg eszköz és rengeteg pénz áll a befektetők rendelkezésére. Kamat- és árfolyamswapok, jegybanki betétek és hitelek stb., amelyek a folyamatosan változó kondícióktól függően más és más befektetési lehetőségeket teremtenek. Egyes befektetési lehetőségek megszűnnek, mások megnyílnak, ennek piaci lekövetése azonban többször döccenőkkel történik

Tovább rontotta tegnap a piaci helyzetet az, hogy az augusztusi infláció magasabb lett a vártnál, a 4,9%-os ráta az őszre várható újabb emelkedést is más nézőpontba helyezheti. Ugyanakkor a Commerzbank szerint ez nem lehetett valódi meglepetés a piac számára, hiszen a várakozás 4,7% volt, amit csak minimálisan haladt meg a közölt adat, ráadásul régóta a köztudatban van, hogy ősszel újra 5 százalék fölé kúszik majd az áremelkedési ütem.

A bank elemzője szerint fontos tényező lehetett a forint gyengülése mögött, hogy a piacon egyre erősebbek az azzal kapcsolatos várakozások, hogy az MNB egy-két további kamatemelés után szünetet tart majd a ciklusban. Ez pedig a vártnál magasabb infláció mellett már felveti azt a kérdést, hogy a magyar reálkamat tartósan negatív marad-e. Tatha Ghose szerint ez a spekuláció erősödhet a piacon, ha két hét múlva a szeptemberi ülésen 30-ról 15 bázispontra csökken a havi kamatemelések üteme, erre figyel most elsősorban a piac.

Címlapkép: Getty Images