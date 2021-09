Már megint az amerikai államcsőd elkerülése a téma

A demokraták nem építik be újabb, 3500 milliárd dolláros csomagukba az államadósság-plafon megemelését, amelyre az állam működőképességének fenntartása érdekében van szükség. Nancy Pelosi, a Kongresszus képviselőházának elnöke egyelőre nem árulta el, mikor és hogyan tervezik emelni az államadósságplafont, csak annyit mondott, hogy erre szükség lesz a napokban. A republikánusok ellenzik a lépést.

A demokraták újabb gazdaságélénkítő csomagot terveznek a kongresszus elé terjeszteni a napokban, ez azonban nem tartalmazza majd a jelenlegi államadósság-plafon megemelését - mondta Nancy Pelosi, akit a Reuters idéz.

Pelosi hozzátette, a 28 ezer 500 milliárd dolláros plafon megemelésére szükség lesz, de az nem lesz a csomag része, és egyelőre nem árulta el, mikor és milyen formában tervezik megemelni azt.

Az adósságplafon megemelése visszatérő téma az Egyesült Államokban, és mivel a képviselőház mellett a Szenátusban is el kell fogadni (ráadásul minősített többséggel), így általában a két párt politikai alkuja előzi meg a döntést. Idén szeptemberben kéne megemelni az adósságplafont, hogy az állam elkerülje a működésképtelenség állapotát, amikor állami dolgozók bérét kell visszatartani és intézményeket bezárni. Hasonlóra kétszer is volt példa az elmúlt évtizedben.

A republikánusok már jelezték, hogy nem kívánják támogatni az adósságplafon emelését, mivel nem szeretnék finanszírozni a demokraták költekezését. A demokratáknak van lehetőségük egyszerű többséggel is dönteni az államadósság megemeléséről, egyelőre azonban bíznak a republikánusokban: a demokraták jelezték, hogy az államadósságplafon megemelésére Donald Trump republikánus elnök költekezései miatt van szükség, és azt is elmondták, hogy Trump elnöki ciklusa alatt a demokraták is támogatták az adósságplafon megemelését.

Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter szintén jelezte, hogy reméli, megegyezés születik a plafon megemeléséről, ugyanis nem világos, hogy a pénzügyminisztérium ideiglenes intézkedése a kormány tevékenységének finanszírozására meddig tartanak ki. Yellen megemlítette a delta variáns miatti kockázatokat is az érvelésében.

A napokban érkező újabb amerikai csomag 3500 milliárd dollár összegű lesz, és szociális, oktatási célű kiadásokat tartalmaz majd, valamint megszünteti a republikánusok 2017-es adócsökkentésének egyes elemeit.

