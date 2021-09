Energiahivatal: egész évben maradhatnak a magas európai gázárak

A magas ázsiai árak, az LNG-szállítmányok volumene, a nemzetközi karbantartások és az alacsony európai tárolói töltöttségi szintek miatt globális hiány jellemezte a júliusi gázpiacot. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) piaci riportja szerint ennek következtében egész évben maradhatnak a magas európai gázárak.

Júliusban a földgáz világpiaci árát továbbra is globális kínálati hiány vezérelte. Az egekbe szökő ázsiai termékárak mellett tovább csökkent az európai piacra érkező LNG-szállítmányok volumene, miközben karbantartás miatt orosz forrásból is kevesebb gáz érkezett Európába. Így az európai árak is magasra szöktek.

Mivel a tárolói készletek is alacsonyak, a piac az egész téli időszakra a magas árak fennmaradására számít, legfeljebb a jövő nyár hozhat némi enyhülést az árakban.

A hazai piaci árak követték az emelkedő trendet, a hazai tőzsdei árak szorosan együtt mozogtak az osztrákkal. A fogyasztás némileg alacsonyabb volt, mint tavaly júliusban, annak ellenére, hogy az erőművi szektor több gázt igényelt, mint egy évvel korábban. Az ellátásban a hagyományos, Ukrajna és Ausztria felől érkező import mellett ismét fontos szerepet kaptak a román források.

Hazánkban jó ütemben folytatódott a téli időszakra vonatkozó betárolás, bár a júliusi mennyiség nem érte el az előző év azonos hónapjának mennyiségét. A régió tárolóiban – júniushoz hasonlóan – ismét alacsonyabb volt a havi záró készletszint, mint a megelőző év azonos időszakában.

