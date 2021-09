Koronavírus: kezd elpattanni a járvány Nógrádban, még évekig nyögheti a világ az újabb hullámokat

Romániában járványügyi óvintézkedések közepette, de egyelőre jelenléti oktatással, szabadtéri ünnepségekkel kezdődött meg hétfőn a 2021-2022-es tanév, a hatóságok azonban arra készülnek, hogy szükség esetén ismét áttérnek az online oktatásra azokon a településeken, ahol az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma 14 nap alatt meghaladja a lakosság hat ezrelékét.

A csaknem hárommillió diák közül már most is van több mint ötezer, aki csakis az online oktatási felületen találkozhat tanáraival és osztálytársaival. Az országban jelenleg 12 olyan település van (többségük Szatmár megyében), ahol a fertőzési ráta már meghaladta a hat ezreléket, néhány bukaresti iskolát pedig a befejezetlen építkezések, felújítások miatt nem nyitottak meg.

Az oktatási és az egészségügyi miniszter közös rendelete szerint azokon a településeken, ahol a fertőzési ráta túllépi a hat ezreléket, az oktatást az internetre költöztetik, csak az óvodások, illetve az iskola-előkészítő osztályok és kisegítő iskolák tanulói járhatnak be az iskolákba.

Hasonlóképpen két hétre online oktatásra tér át minden olyan osztály, ahol fertőzést mutattak ki valamelyik diáknál, azok a 12 év feletti diákok azonban, akik be vannak oltva, továbbra is személyesen részt vehetnek a tanórákon. A karanténintézkedést a nyolcadik nap után fel lehet oldani a beoltatlan diákok esetében is, amennyiben a szülők hozzájárulnak, hogy az iskolában leteszteljék őket, és az antigén gyorsteszt eredménye negatív.

Az iskolákban zárt térben kötelező a védőmaszk viselése, Bukarestben egy helyi rendelet alapján az iskolák környékén várakozó szülőknek a szabadban is maszkot kell viselniük.

A hatóságok még egy-két hete is azt remélték, hogy ebben a tanévben már nem lesz szükség távoktatásra, de a koronavírus-járvány negyedik hulláma minden korábbinál meredekebben emelkedő fertőzési görbét produkált Romániában, ahol az átoltottság (Bulgária után) a második legalacsonyabbnak számít az Európai Unióban. Az országos fertőzési ráta már meghaladta az egy ezreléket, az újonnan diagnosztizált fertőzések száma pedig hétről hétre több mint másfélszeresére emelkedik.

A közoktatási rendszer 317 531 alkalmazottja közül 193 430 (kevesebb mint 61 százalék) van beoltva. Ez az arány csaknem kétszerese az országos (31 százalékos) átoltottsági átlagnak. A beoltható (12 év feletti) diákok átoltottsága jóval kisebb az átlagnál: szeptember 4-ig kevesebb mint 200 ezer tizenéves vette fel a koronavírus elleni oltást, ami 12 százalékos átoltottsági arányt jelent.

A tanévvel együtt oltási kampány is kezdődik a romániai iskolákban: a következő két hónapban a diákok, szülők és pedagógusok az oktatási intézmények orvosi rendelőiben, az iskolában szervezett mobil oltópontokon, vagy a közeli oltóközpontokban is felvehetik a vakcinát.(MTI)