Megszenvedik a kínai vállalatok, hogy ennyire szigorú a koronavírus elleni fellépés

A kínai zéró-COVID megközelítés ronthatja az eladósodott kínai vállalatok helyzetét, amelyek egy része már most is bajban van – állítja az S&P Global Ratings hitelminősítő. A vállalat szerint a koronavírus-járvány további terjedésre, és az erre adott szigorú kínai mobilitási korlátozások ronthatják a vállalatok helyzetét.

„A koronavírus-esetszámok növekedése Kínában épp akkor történt meg, amikor egyébként is nőttek a vállalatokat érintő kockázatok – írta értékelésében a hitelminősítő.

Az S&P Global Ratings szerint a vállalatok már jelenleg is nehéz helyzetben vannak a magas adósságszintek, szűkebb likviditás, volatilis pénzügyi feltételek miatt, ráadásul a kínai állam egyre szigorúbb szabályozása is csak ront a helyzetükön.

A kínai esetszámok júliusban és augusztusban megnőttek, de a 100 fölé kúszó esetszámok még mindig a fejlett világ átlaga alatt állnak. A szigorú fellépéssel sikerült leszorítani az esetszámokat.

Ez viszont olyan intézkedéseknek köszönhető, mint például a Ningbo-Zhoushan, a világ harmadik legforgalmasabb kikötőjének lezárása, ahol mindössze egyetlen koronavírusos beteget azonosítottak. De ez nem az egyetlen példa volt, júniusban a dél-kínai tengeren többször is akadozott a forgalom a kikötőlezárások miatt.

Kína ezen kívül fontos városokat is lezár néhány eset miatt, ki- és bejárási korlátozásokat vezet be, és tömeges teszteléseket rendel el. Ezzel együtt viszont a gazdasági aktivitást is rontják, holott a gazdaság még nem érte el a teljes kilábalás állapotát.

A kedvezőtlen kilátások, rossz cash-flow helyzet és növekvő adósságok miatt a hitelminősítők több vállalat értékelésén is rontottak az elmúlt időszakban.

