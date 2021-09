Krisán László: kőkemény változásokra lesz szükség, ha előre akarunk jutni a ranglétrán

Az elmúlt másfél év központi témáját tagadhatatlanul a koronavírus, annak hatásai és kezelési lehetőségei jelentették. Láthattuk az azonnali gazdasági beszakadást, a globális ellátási láncok összeomlását, az infláció világszintű meglódulását, vagy a szinte soha nem látott gazdasági visszaesést, majd egy jelentős visszapattanást. Most azonban a központi kérdés már sokkal inkább a körül forog, hogy mi lesz a jövőben. Véget ért-e a válság? Hogyan tovább? Visszaáll-e a válság előtti stabil helyzet, vagy egy teljesen új világ kapujában állunk?

Sokan mondják azt, hogy a válság véget ért. Én azonban árnyalnám ezt, tekintve, hogy ez nem egy homogén terület. A makrogazdasági számaink (lásd GDP vagy foglalkoztatás növekedés) már nagyon szépen alakulnak, és mutatják az eredményeket, ugyanakkor

a „nano”-, mikro- és kisvállalkozások még nem érzik ezt – hallják a kedvező változásokat, de még magukon közel sem érzik.

Ez persze függ az adott ágazattól, vállalati mérettől, eddigi gazdálkodás minőségétől, menedzsment ismerettől, készségektől, pénzügyi tartalékoktól, vevői körtől stb. Az ösztönző állam válságkezelése című tanulmánykötetet bemutatóján kirajzolódott, hogy talán az egyik legnagyobb kockázat számukra a bizonytalanság, azaz a jövőkép hiánya.

Ennek a nehéz helyzetnek a megoldásában igyekszik segíteni a KAVOSZ Zrt. is. Az általunk koordinált Széchenyi Kártya Program 2020 májusában példa nélküli gyorsasággal vezette be krízistermékeit, majd egy évvel később, 2021 nyarán pedig elindította az újraindítási konstrukcióit. A koronavírus is igazolta, hogy a Széchenyi Kártya Program szinte azonnal adaptálható egy gazdasági vészhelyzethez, ami ezért is egy nagyon fontos gazdaságstratégiai eszköznek tekinthető.

A számokat tekintve kijelenthető, hogy a pandémia megjelenése óta több mint ötvenezer igényt fogadtunk be a Széchenyi Kártya Program keretében – azaz jelentős számú vállalkozásnak tudtunk hathatós segítséget nyújtani, 1800 milliárd forintot meghaladó összegben. Amíg tavaly likviditásra volt szükségük a cégeknek, ma egy átmeneti szakaszban vagyunk, valahol a likviditási és beruházási igények között.

Ahogy haladunk előre, sokkal inkább a beruházások felé mozdul a kereslet – amire mindenképpen szükség van, hiszen a növekedés alapját a beruházások, sőt a „smart” beruházások fogják jelenteni.

Nagy kérdés lesz a fenntarthatóság és körforgásos gazdaság megalapozása és ezek rendszerszintű alkalmazása. Jelen tapasztalataink ugyanakkor azt mutatják, hogy a vállalkozások még nem értik, hogy mi is ez egészen pontosan. Nem látják, hogy mit kellene másképpen csinálni, nem érzik, hogy ha másképpen csinálnának valamit, annak milyen haszna lenne. Természetesen az eszközrendszer is kérdéses lesz. Hogyan lehet rávenni a cégeket minderre, vagy rá lehet kényszeríteni egyáltalán őket? A megoldás egyik útja lehet, ha EU-s forrásokhoz kötjük, azaz akkor juthatnak forráshoz a cégek, ha hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra és a körforgásos modell támogatására. Az arany középút jelen esetben valahol egy „necces kényszer” és a „gyengéd rávezetés” között található.

Látható, hogy számos nyitott kérdés van még. Úgy gondolom, hogy nagy még az űr, az ismerethiány a fejekben, ami egyformán vonatkozik a lakosságra és a mikro-, kis- és középvállalati szektorra is. Meggyőződésem, hogy egy átfogó edukációra lesz szükség e területen, és kérdéses, hogy kinek kellene oktatni a vállalkozásokat. Abban viszont biztos vagyok, hogy ez is egy olyan terület lesz, ami jelentősen képes meghatározni Magyarország és a magyar vállalatok versenyképességét. Ehhez vállalati szinten változásra lesz szükség.

A 2008-as válságban mindenki égre-földre fogadkozott, hogy ezután mindent másképp csinál, logikusan gazdálkodik, tartalékolni fog – ez, mint tudjuk, egyáltalán nem így alakult, és a többség ott folytatta az üzletmenetet, ahol előtte abbahagyta. Nagy szerencse volt mindenkinek, hogy jött hét év, egy olyan erős konjunktúrával, amikor a gazdaság szárnyalt és szinte mindent elvitt a hátán.

Most megint ott tartunk, hogy mindenki nagyon ígérget, hogy ha sikerül túlélni, mindent másként csinál, de tartok tőle, hogy a legtöbben ezúttal is megmaradnak a régi módszereknél.

Egyértelmű, hogy változtatni kell. A menedzsment technikák és a pénzügyek terén határozott elmozdulásra lesz szükség. Úgy gondolom, hogy a vállalati pénzügyi kultúra és tudatosság soha nem látott relevanciával bír napjaikban. Az új kihívások pedig alkalmazkodást, megfelelő menedzsment tudást, gyakorlatot követelnek meg.

Prognosztizálható, hogy a közeljövőben is egyre több új, még nem tapasztalt helyzettel fogjuk szembe találni magunkat. Az győz majd, aki gyorsabban reagál és talál professzionális megoldásokat. Ezen felül pedig azok a bizonyos, oly’ gyakran citált „ció”-végű fogalmak, mint az innováció, a digitalizáció, az automatizáció és a robotizáció felértékelésére lesz szükség. Kőkeményen bele kell állni a legmodernebb, smart megoldások elterjesztésébe, ha még tovább akarunk jutni a versenyképességi-ranglétrán.

