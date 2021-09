Készül a javaslat: jövőre újabb ütést kaphatnak az önkormányzatok

Az iparűzési adó felére csökkentése jövőre is segítené a vállalkozásokat, hiszen többet költhetnének fejlesztésre, ráadásul az önkormányzatok sem utasították el egyhangúan. Ha újra terítékre kerül a kérdés, akkor iparkamarai elnökként nem is tehetnék másként, minthogy támogatom az erre vonatkozó javaslatot – mondta Parragh László.

"Nehezen lesz alátámasztható az iparűzési adó megfelezésének jövő évi fenntartása, különösen annak fényében, hogy az állam az idén nominálisan több adót szedett be, mint például a válság előtt, miközben az önkormányzatok ebből származó bevételeit erőteljesen csökkentette" – reagált a lapnak Kiss Ambrus. A főpolgármester-helyettes szerint egy jobb világban az iparűzési, illetve a társasági adó átalakítása szakmai, versenyképességi kérdés lenne, de Magyarországon kényszerítő és fegyelmező eszköz.

A Pénzügyminisztériumot is megkérdezték arról, hogy tervezik-e az iparűzési adó megfelezésének jövő évi alkalmazását, illetve készülnek-e az iparűzési adórendszer átalakítására. A Varga Mihály vezette tárca nem válaszolt érdemben, csupán azt írták, a változtatás nyomán százötvenmilliárd forint maradhatott a kisebb vállalkozásoknál.

"Az iparűzési adóbevétel 80 százalékát működésre költik az önkormányzatok, ezt elvonni nem lehet, hiszen a kötelező feladatokat így is- úgy is el kell végezni, ehhez pedig szükség van erre a forrásra. Az persze nem elképzelhetetlen, hogy ezt központi adónemként szedik be, majd kormányzati képlet alapján osztják vissza a településeknek. Vannak intő jelek" – mondta Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.

