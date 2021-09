Toronymagasan vezeti Magyarország egész Európa szomorú listáját

Szombaton tette közzé az Eurostat a regionális évkönyvét, amely minden évben rengeteg érdekes, izgalmas ábrán keresztül mutatja be, hogy a különféle gazdasági, társadalmi és szociális mutatók terén mennyire eltérő Európa. Sajnos néhány ábra egészen durvára sikeredett magyar szempontból és jól mutatja, hogy továbbra is messze mi vezetjük az egyik szomorú rangsort: a rákban való halálozásét, ráadásul több vizsgálati szempont alapján is.