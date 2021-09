Kemenesi Gábor: van még kit megvédenünk a kórházba kerüléstől, ezért hordjunk maszkot

A vakcina valóban az első és legfontosabb védelmi vonalunkat jelenti a koronavírus-járvány elleni védekezésben - írta Facebook bejegyzésében Kemenesi Gábor. A pécsi virológus szerint ugyanakkor a vakcina önmagában azonban egy törékeny eredményt jelent a járványban, amit óvni kell. A maszk és távolságtartás nem csupán a vírus ellen védtelen embertársainkat védi, hanem továbbra is egy nagyon fontos és jól működő eszközünk a járvány fékezésére, amelyre folyamatosan szükség van.

A delta variáns terjedése óta már közismertté vált az a tudományos tény, hogy az oltással élők is képesek elkapni, illetve bizonyos fokig tovább is adni a vírust - ismertette Kemenesi Gábor pécsi virológus a közösségi oldalán publikált bejegyzésben.

Ez azt is jelenti, hogy az oltással nem élők, vagy a fokozottan veszélyeztetettek, illetve azok, akiknél életkoruk vagy immunállapotuk miatt hamarabb csökken a védelem, most a delta variáns által tüzelt negyedik hullámban könnyebben elérhetőek a vírus számára. Éppen emiatt, hogy van még kit megvédenünk a kórházba kerüléstől, az amerikai (CDC) és európai járványügyi hatóság (ECDC) is a vakcinákon túl, továbbra is javasolja a távolságtartás-maszk-légzési/kézhigiénia hármasának alkalmazását.

Én használok maszkot és mindenki mást is erre buzdítok, a tudomány eredményeire alapozott szakmai álláspont jelenleg ez

- tette hozzá.

Kemenesi Gábor kitért arra is, hogy a vakcinák valóban működnek, a jó átoltási mutatókkal bíró országokban jóval elmaradnak a kórházi kezelések és halálozások számai a legutóbbi hullámhoz képest, annak ellenére is, hogy az esetszámok magasak. Amíg a világ döntő részén, az alacsony oltottságú országokban újabb és újabb variánsok születnek, a vakcinák által nyújtott védelem bármikor tovább csökkenhet. Így nagyon fontos megértenünk – a járványnak mindaddig nincs vége, ameddig mindenhol nincs vége - tette hozzá.

A járvány addig tart amíg a bolygón képes még immunitással nem rendelkező társadalmakban komoly gócpontokat kialakítani - legnagyobb eséllyel itt születnek ugyanis az újabb variánsok, melyek a vakcinált társadalmak védelmét is képesek lehetnek rontani. Ez újabb és újabb hullámokat vethet, ameddig az egész bolygón el nem csendesedik a helyzet és be nem áll egyfajta egyensúly - várhatóan amikor a világ nagy része már immunizálódott. Addig a mostanihoz hasonló kihívásokra mindenképpen célszerű minden lehetséges eszközzel védekezni és lassítani a járványt - írta a bejegyzésben a virológus.

Címlapkép forrása: Getty Images