Miért utasítják el sokak a koronavírus elleni vakcinát?

Korábbi vakcinákkal kapcsolatban már világossá vált a kutatók számára, hogy a vakcinákkal kapcsolatos attitűdöket nem érdemes csupán az elfogadó és az elutasító kategóriákba sorolni, hiszen a valóságban azok inkább egy, a vakcina teljes elfogadottsága és elutasítottsága közötti skálán helyezkednek el. Az attitűdök többségének nincs köze az „oltásellenesség” címszó alatt ismert nézőponthoz, a nem-elfogadó álláspontok inkább különböző fokú bizonytalanságot jelenítenek meg, és dinamikusan változhatnak. Ezek a fluid és formálható vélemények nagy szerepet játszanak abban, hogy egy–egy vakcinációs kampány milyen sikerre számíthat. A kurrens COVID-19 oltásokkal kapcsolatban a világ igen sok országában viszonylag magas fokú bizonytalanság volt tapasztalható, ugyanakkor a vakcinákkal kapcsolatos elbizonytalanodást az Egészségügyi Világszervezet már ezt megelőzően is észlelte. 2015-től kezdődőden vizsgálta, 2019-ben pedig már a 10 legsúlyosabb népegészségügyi probléma egyikeként tartotta nyilván. Kovács Katalin, a KSH Népességtudományi Intézet főmunkatársa foglalta össze a helyzetet A vakcinákkal kapcsolatos bizonytalankodás meghatározói és ezeknek a COVID-19-cel kapcsolatos népegészségügyi kampányokra vonatkozó tanulságai című cikkében.

Amanda Hudson és William J. Montelpare alkotta kanadai szerzőpáros cikkében a 2006 és 2021 között e témában született cikkeket tekintette át, melyek közül a legtöbb értelemszerűen nem a COVID-19 elleni, hanem korábbi oltások percepciójával foglalkozott. A tudományos folyóiratokban megjelent angol nyelvű cikkek (47) mellett 10 további, tudományos igényességgel megírt cikket, illetve jelentést is bevontak az elemzésbe. Az áttekintés szerint a különböző életkori csoportok nagyon különböző módon viszonyulnak a vakcinákhoz.

Általában véve az idősebbek között nagyobb a vakcinák elfogadottsága, míg a fiatal korosztályok szkepticizmusára részben magyarázattal szolgál, hogy körükben gyakoribb a „közösségi média” fogyasztás. Ennek a jelentőségét később még részletezzük.

A vakcina-bizonytalanság és az anyagi helyzet közötti összefügés egyáltalán nem egyértelmű. Bizonyos országokban különösen magas vakcina-bizonytalansággal találkoztak a kutatók középosztálybeli családok között, míg a legtöbb országban a szegényebbek között volt jelentősen magasabb a bizonytalanok száma. Az iskolázottság magas szintje viszont legtöbbször a vakcinákkal kapcsolatos nagyobb bizalommal jár együtt, voltak azonban olyan helyzetek, amikor nem tapasztaltak a kettő között semmiféle kapcsolatot – mutatja be Kovács Katalin.

Hodson és Montelpare szerint ebből arra kell következtetnünk, hogy

a népegészségügyi kampányoknak minden iskolai végzettség szerinti csoport számára érthetőnek kell lennie, a mindennapok nyelvét kell használnia.

A szerzők szerint a mindennapi életből vett hasonlatok alkalmazása, de a fertőző betegségek történetére, és a vakcinák történelmi szerepére vonatkozó ismeretterjesztés is általában hasznosnak bizonyul. Érdemes ugyanakkor figyelemmel lenni azokra a speciális ismeret-szegmensekre is, amelyek egy-egy közösségben kialakultak a vakcinákkal kapcsolatban. Az e szegmensekre vonatkozó speciális ismeretek átadásával a vakcinák iránti bizalom erősödhet, az oltást elfogadók száma pedig növekedhet.

Továbblépve a demográfiai meghatározók sorában, a vidéken élők általában kevésbé bíznak meg a vakcinákban, mint azok, akik városban élnek. Ezt az általános szabályt a vidéket célzó kampányok megerősítésével, az oltások jobb hozzáférhetőségének biztosításával lehet kompenzálni. Mindezeken a tényezőkön kívül, sőt, ezeknél akár jóval erősebben befolyásolja a vakcinákba vetett bizalmat jónéhány más jellegű attitűd is – írja összefoglalójában a KSH Népességtudományi szakértője.

A „hatalmasságokkal” szembeni bizalmatlanság például meghatározó faktornak bizonyult. Főképp a marginalizált társadalmi csoportoknál tapasztalható az, hogy ellenségként tekintenek a társadalmi elitre és a „szakértőkre”.

Ilyen esetekben a hatalmasságokkal szembeni bizalmatlanság a marginalizált csoportok marginalizált helyzetükkel való egyfajta megküzdési stratégiájának is tekinthető, melynek kapcsán saját biztonságukat és csoportidentitásukat erősíthetik.

A bizalmatlanság sokszor az orvosi szakma egésze iránt fogalmazódik meg, amely a vakcina elutasítottságával is együtt jár. A kormányban és az orvoslásban nem bízók sokkal hajlamosabban az internethez fordulni, és ott is inkább a vakcina-ellenes érveket keresni. Ennek a bizalmatlanságnak az extrém formái a konspirációs teóriák, amelyekben - a szerzők szerint - a COVID-19 esetében kevesen hisznek, azonban igen nagy nyilvánosságot kapnak.

A kormány, a hatóságok, avagy a szakértők iránt érzett nagyfokú bizalmatlanság esetén Hodson és Montelpare azt tanácsolja, hogy

az adott közösségekben szavahihetőnek tekintett tekintélyeken, vagy egyszerűen csak a közösséghez tartozó személyeken keresztül juttassák el a vakcinával kapcsolatos üzeneteiket a közösség tagjai felé.

Az attitűdök közül talán kevesebb figyelem irányult mindeddig arra a beállítódásra, amelyet a szerzők „undor-érzékenységnek” neveztek. Többen találkoztak már ezekkel a beállítódásokkal, és különféle módon fogalmazták meg annak legjellemzőbb sajátosságát. Ezek között talán azt a jellegzetességet lehet közösnek tekinteni, hogy az egyén erős készetetést érez arra, hogy megvédje saját magát a fertőzéstől/betegségtől. Ez valószínűleg erős kapcsolatban áll a test (és az elme) tisztaságának fontosságáról alkotott képezetekkel, esetleg azok szentséges státuszába vetett hittel. Ezek a beállítódások tovább növelhetik a vakcinációs bizonytalankodást – mutat rá Kovács Katalin.

A szerzők szerint ezen emberek számára érdemes olyan üzeneteket megfogalmazni, amelyben nem szerepelnek például képi megfogalmazások, amelyek undorkeltésre adhatnak okot (pl. a vakcináció pillanata a tűre fókuszálva).

Ugyancsak hatásos lehet ezen emberek körében a korábbi fertőző betegségekben szenvedők látványa, akik immunizáció híján kerültek az érintettek számára visszataszítónak tűnő állapotba.

További jellemző beállítódás az, amelyeket a szerzők rizikókerülésnek neveznek, de az olvasó benyomása szerint valójában inkább egyfajta mérlegelésről van szó. A rizikókerülés sajátos módon a kockázatok egyfajta sajátos értékelésével is együtt jár. Klasszikus, jól ismert vakcinák vonatkozásában is értékelhetik a vakcináció kockázatát magasabbra az egyének, mint a betegségét. Különösen így van ez a COVID-19 esetében, hiszen e tekintetben még nem gyűlt össze annyi bizonyíték az oltás relatív előnyeit illetően, mint más, bejáratott vakcinákkal kapcsolatban – írja a Népességtudományi Kutatóintézet szakértője. Ezeken az értékeléseken a COVID-19 vakcináknál csak a nyílt, alapos és megalapozott tájékoztatás segíthet. Ennek kapcsán azonban nagyon fontos megjegyezni, hogy a vakcinációban való részvételt nem csupán kognitív beállítódások, hanem az érzelmek, ezen belül pedig a félelem jelenléte is nagyban befolyásolja.

