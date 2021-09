Amerika lelassult, Európa bekapcsolta a rakétákat: egy nyár alatt jócskán változtak a kilátások

Némileg lefelé módosította az idei növekedési előrejelzését a világgazdaságra vonatkozóan az OECD, de egyes országok esetén a májusi előrejelzéshez képest most kedvezőbbek a kilátások. Az inflációs előrejelzésben felfelé módosította a számokat a szervezet.

A globális gazdaságra vonatkozó idei előrejelzését 0,1%-ponttal, minimális mértékben lefelé módosította az OECD, a szervezet várakozása szerint idén 5,7%-kal növekedhet a globális kibocsátás. Ezzel együtt viszont a jövő évi előrejelzését felfelé módosította a szervezet, 2022-ben 4,5%-os lehet a globális GDP-növekedés.

A nagy gazdaságok közül jelentős növekedést mutathat Kína, az OECD 8,5%-os előrejelzése megfelel a májusi várakozásnak. 2022-ben 5,8%-ot várnak a szervezet közgazdászai az ázsiai óriásgazdaságban, amely szintén nem tér el a korábbi előrejelzéstől. Az Egyesült Államok 6%-ot növekedhet idén

ami jelentősen, 0,9%-ponttal elmarad az OECD májusi előrejelzésétől,

az amerikai gazdaság ugyanis nyáron kissé befékezett. Jövőre 3,9%-kal növekedhet az USA GDP-je, ami 0,3%-ponttal magasabb a májusi előrejelzésnél.

Az eurózóna pozitív meglepetést okozhat

A kedvező európai gazdasági adatok beépültek az OECD várakozásaiba is, az európai valutaövezet gazdasági növekedési előrejelzését 1%-ponttal módosította felfelé a szervezet, eszerint 5,3%.os növekedés lehet idén az eurózónában. A jövő évvel kapcsolatban is bizakodóbbak a szervezetnél, az eurózóna 2022-ben 4,6%-kal nőhet, 0,2%-kal gyorsabban, mint azt májusban várták. Különösen a déli nagygazdaságok pozitív kilátása húzhatta fel az egész eurózónára vonatkozó előrejelzést:

Olaszország 5,9%-kal nőhet idén, ami 1,4%-ponttal magasabb várakozás, mint a májusi előrejelzésben. A 2022-es olasz növekedési előrejelzést viszont lefelé módosította a szervezet 0,3%-ponttal: 4,1%-ot várnak.

Spanyolország esetén 0,9%-ponttal módosult felfelé az előrejelzés 6,8%-ra. Jövőre is jelentősen, 6,6%-kal nőhet az ibériai gazdaság.

Németország 2,9%-kal nőhet, ami 0,4%-ponttal marad el a májusi előrejelzéstől, jövőre 4,6% lehet a növekedés, ami magasabb a májusi várakozásnál.

Franciaország 6,3%-kal nő majd idén az OECD szerint, ami 0,5%-ponttal meghaladja a májusi előrejelzést, a májusi előrejelzésnek megfelelően jövőre 4% lehet a növekedés a friss prognózis szerint.

Változatos a kép a világban

Az Egyesült Királyság kilátásai fél százalékpontot romlottak, de ezzel együtt is 6,7% lehet az idei növekedés, amelyet jövőre is szép, 5,2%-os bővülés követhet (ez utóbbi is lefelé módosult 0,3%-ponttal).

Az ázsiai országok közül Japánban alacsony lehet idén is és jövőre is a növekedés: 2,5 és 2,1%-os növekedést vár az OECD, ezek minimálisan térnek csak el a májusi előrejelzéstől. A dél-koreai gazdaság 4 és 2,9%-kal nőhet idén és jövőre.

Igazi rakétázást mutathat be Törökország, amelynek növekedési előrejelzését 2,5%-ponttal húzta fel a szervezet: idén 8,4% lehet a növekedést, amelyet jövőre egy mérsékeltebb, 3,1%-os növekedés követhet. Mexikó 6,3%-ot produkálhat idén (0,9%-ponttal módosult felfelé az előrejelzés), Brazília és Argentína pedig 5,2%-ot és 7,6%-ot (mindkét esetben 1,5%-kal módosult felfelé a prognózis), jövőre viszont mindkét ország növekedése 2% környékére lassul. India 9,7%-ot, Oroszország 2,7%-ot mutathat fel idén.

A vártnál nagyobb infláció

Nem meglepő módon az OECD felfelé módosította az inflációs várakozásokat is több országban. Az eurózónában például a jegybanki célszint fölé kerülhet az átlagos éves infláció (ezt maga az EKB is így várja), 2,1% lehet az áremelkedés, amely 0,3%-ponttal magasabb, mint a májusi várakozás

A jövő évi várakozást viszont 0,7%-ponttal módosította felfelé a világszervezet, és jövőre is a jegybanki cél környékén lehet az áremelkedés.

Vagyis az OECD közgazdászai egyre kevésbé biztosak abban, hogy a magas infláció átmeneti lesz. Az Egyesült Államokban például jövőre is 3,1%-os, jócskán a jegybanki cél feletti inflációt várnak az idei 3,6% után. Az Egyesült Királyságban jövőre 3,1%-os lehet az áremelkedés üteme. Japán viszont még a jelenlegi környezetben sem szabadul az alacsony infláció átkától: idén 0,4%-kal csökkenhetnek az árak az ázsiai országban, és jövőre is csak fél százalékos áremelkedést vár az OECD.

