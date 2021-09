Nagyon bepipult az EU vezetése a franciák hátba támadása miatt és visszavághat az Egyesült Államoknak

Az EU vezetése azt mérlegeli, hogy elhalasztja a szeptember 29-re tervezett EU-Amerika Kereskedelmi és Technológiai Tanács ülését, megtorlásként arra, hogy egy több tízmilliárd eurós tengeralattjáró megbízást váratlanul lemondtak a múlt héten az ausztrálok a franciák felé. Francia nyomásra az EU-Ausztrália kereskedelmi megállapodás is kútba eshet és az amerikaiaknak az is fájhat, ha az EU nem enged nekik (kellően) az adatmegosztási szabályok terén.

Egyik tagállamunkkal olyan történt, ami elfogadhatatlan és ezért előbb meg kell tudnunk, hogy mi történt és miért ésa csak ezután tudunk visszatérni a normál kerékvágásba – üzente Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a CNN-nek adott interjúban az Egyesült Államok vezetése felé. Thierry Breton uniós belső piaci biztos a Financial Times-nak úgy fogalmazott: valami megtört és jobb lenne újból végiggondolni, hogy mi is történt az elmúlt hónapokban az amerikai-uniós kapcsolatokban és a partnerségben. Charles Michel, az Európai Tanács New Yorkban tartózkodó elnöke azon háborgott riportereknek, hogy meg kéne már végre tudni, hogy mit is jelent az „Amerika visszatért” a trumpi idők után – tudósított a Politico.

A lap információi szerint közben a francia felháborodás miatt a szlovén soros elnökség törölte a szerdai nagykövető ülés napirendjéről a szeptember 29-re tervezett EU-Amerika Kereskedelmi és Technológiai Tanács ülésével kapcsolatos előkészítő egyeztetést. Ezen az ülésen olyan kérdésekről állapodott volna meg a két fél, mint a félvezető technológiák és mesterséges intelligenciák közös standardjai. Emellett az Egyesült Államok nagyon lobbizott azért, hogy az EU felpuhítsa az adatok megosztásával kapcsolatos szigorú elvárását, de nagy kérdés, hogy mindezek után mennyire lesz erre hajlandó.

Az Általános Ügyek Tanácsa mai brüsszeli ülésére érkezve a német külügyminiszter a Reuters tudósítása szerint azt mondta: le kell ülni és meg kell beszélni a dolgokat, mert helyre kell állítani az elvesztett bizalmat, ami nem lesz könnyű, az EU-nak pedig egységesen kell beszélnie ebben az ügyben.

Ezzel lényegében a németek a franciák mögé álltak az ügyben és ez súlyt ad a franciák felháborodásának, amit az váltott ki, hogy az ausztrálok múlt héten váratlanul visszamondták a hagyományos dízelmeghajtású tengeralattjárókra adott rendelést és helyette az Egyesült Államoktól rendelnek atommeghajtású tengeralattjárókat. Ez egyébként az első eset 1958 óta (akkor a briteknek adtak), hogy az Egyesült Államok ilyen nukleáris technológiát ad idegen államnak és ez is jelzi a súlyát, hogy komoly erőket mozgósít a Kína elleni harcában. Az ügyről bővebben ezekben a cikkekben írtunk:

Ez egyébként lendületet adhat a francia elnök által régóta szorgalmazott európai stratégiai-védelmi autonómia megteremtése felé (2022 első felében francia soros elnökség lesz), de az a nagy kérdés, hogy a kezdeti francia felháborodás (ami látszólagos is lehet, hiszen az ausztrálok már hónapok óta figyelmeztettek, hogy fel fogják mondani a megállapodást) után mennyire tudja megnyerni az ügynek az összes tagállamot és mennyire lehet egy közös védelmi unióba összekovácsolni 27 tagállamot.

Ursula von der Leyen a múlt heti évértékelő beszédében hangsúlyosan beszélt erről a prioritásról és azt ígérte, hogy év végig előáll az EU a NATO-val egyeztetve egy tervvel, aminek a kidolgozása most az ausztrál-amerikai-brit összefogás miatt lendületet kaphat.

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images