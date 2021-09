A járvány fellángolása és az Evergrande-ügy mellett is változatlanul gyors kínai GDP-növekedést vár az ADB

MTI Cikk mentése Megosztás

Enyhén rontotta a fejlődő ázsiai és csendes-óceáni gazdaságok idei gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB), mivel a koronavírus-világjárvány továbbra is uralja a régió kilátásait, a fellendülést akadályozza az új vírusmutációk terjedése, a védőoltások egyenetlen szétosztása és az újabb zárlatok bevezetése. Az anyag szerint áprilishoz képest továbbra is 8,1 százalékos idei kínai GDP-növekedési ütemet vár az ADB, azaz a járvány, illetve az Evergrande ingatlanfejlesztő csoport valószínű csődeseménye mellett is nagyon gyorsan bővülhet a kínai óriásgazdaság.