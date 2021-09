Átalakulóban az energetika világa, kulcsfontosságú a digitális transzformáció és a hatékony működés

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az üzleti környezet átalakulásának köszönhetően a közműcégek egyre több olyan kihívással szembesülnek, amelyek megfelelő kezelése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a jövőben is megőrizzék versenyképességüket és megfeleljenek a változó fogyasztói elvárásoknak. Ehhez azonban szükséges többek között a kereskedelmi hatékonyság elérése, a szervezeti agilitás megteremtése, a digitális transzformáció, illetve az ügyfélkapcsolatok javítása is. Mindezek megvalósítása természetesen korántsem egyszerű feladat, de a problémák feltárása és a helyes stratégia alkalmazása mellett nem is lehetetlen.