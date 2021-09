Elárulta Orbán Viktor, hogy mikor, kiknek és milyen korlátozások lehetségesek a negyedik hullámban

Milyen napi fertőzöttségi számok mellett lehetségesek újra korlátozások a negyedik hullámban és ezek kiket érinthetnek – ezeket a kérdéseket tette fel péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnöknek a műsorvezető a Kossuth Rádióban, aki határozott válaszokat adott. Ezek lényege az, hogy csak végső esetben lesznek lezárások és azok is csak az oltatlanokat fogják érinteni.

Lehet gyors járványfelfutás

Miután a 13. havi nyugdíj gyorsított kifizetésének tervét bejelentette a kormányfő, áttértek a beszélgetés végén a koronavírus-járvány negyedik hullámának témájára. A műsorvezető utalt rá, hogy a szomszédos szerbeknél a jól indult oltási kampány, de ennek ellenére is nemrég napi 1000-1500 főre ugrott az új fertőzöttek száma és azt kérdezte, hogy nem tartanak-e ettől, hogy nálunk is ez lesz? A legfrissebb, péntek reggeli magyar fertőzöttségi adatokat ebben a cikkben írtuk meg.

A kormányfő úgy reagált: „előállhat, de az a kérdés, hogy mit tehetünk”. Az okfejtése lényege az volt, hogy

Mi azt állítjuk, hogy csak az oltás segít és van olyan magyar, aki ezt elhiszi és van, aki nem.

Úgy folytatta: akik elhiszik, ők beoltatják magukat, ők biztonságban vannak. Akik nem oltatják be magukat, ők életveszélyben vannak, vagy legalábbis egy súlyos betegség kockázatának vannak kitéve. Arra kérte őket, hogy vegyék komolyan ezt a járványt, mert kockáztatják az életüket és a körülöttük élők egészségét is. Leszögezte: mindenkit arra kér, hogy „oltassa be magát, ezzel véget ér az én lehetőségem.”

Hozzátette: a kötelező oltást nagy viták mellett az egészségügyben tették kötelezővé és most arról megy a vita, hogy megadják-e a jogot a munkáltatóknak, hogy a munkahelyeken kötelező tegyék az oltást. Megjegyezte, „talán ez még belefér, bár ebben sem vagyok biztos”, mindenesetre jelezte, hogy ezt a vitát nemsokára lezárják.

Megjegyezte: úgy látja, hogy a magyarok még nem fogadják el, hogy a koronavírus ellen ugyanúgy kell oltás, mint amik ellen fiatal korban megkapjuk a kötelező oltást,

itt még nem tartunk.

Úgy folytatta: „A döntés most már nem a mi kezünkben van, a döntés az emberek kezében van. Nekünk annyi felelősségünk volt, hogy legyen vakcina, legyen oltópont” és jelezte, hogy év végére 17-18 millió dózisnyi vakcina lesz a raktárakban, tehát mindenki meg tudja kapni az első, második és harmadik oltását is.

Milyen esetben és kiknek lehet korlátozás?

Mivel még sok az oltatlan Magyarországon, és közöttük a járvány könnyebben terjedhet és így a súlyos esetek száma is nőhet, azt a kérdést tette fel a műsorvezető, hogy van olyan fertőzöttségi szám, amely mellett a kormány korlátozásokat vezet be?

Orbán Viktor leszögezte:

Nem szabad olyan korlátozást bevezetni, amit bárki igazságtalannak érez.

Úgy folytatta: „És az mégsem lenne helyes, ha az ország közel kétharmada be van oltva és őket érintené a korlátozás azért, mert a kisebb része az embereknek nincs beoltva. Én azért nem vagyok híve a korlátozásoknak, meg a lezárásoknak, mert igazságtalan azokkal szemben, akik mindent megtettek azért, hogy ők szabadulhassanak a korlátozások alól."

Kijelentette:

A lezárás a beoltottakat érintené elsősorban, ezért a lezárás ellen érvelek az utolsó pillanatig, ameddig csak lehet.

Hozzátette: "Igaz, hogy ez egy járványügyi kérdés, nem a miniszterelnöknek kell eldönteni, hanem a szakembereknek, de egész addig, ameddig nem derül ki egy olyan helyzet, hogy a szakemberek számára egyértelmű, hogy most már lezárás, meg korlátozás kell, addig nem is lesz."

Sőt, ha lesz bármilyen korlátozás, akkor is inkább a védettségi igazolványhoz való visszatérést javaslom, ami különbséget tesz azok között, akik vállalták a felelősséget és beoltatták magukat és azok között, akik ne vállaltak ilyen felelősséget.

Végül azt mondta:

"Tehát azokat kell inkább korlátozni, akik nem oltatták be magukat és minél teljesebb, szabadabb életet kell adni azoknak, akik beoltatták magukat. Azt hiszem, hogy a méltányosság elve ezt követeli meg."

