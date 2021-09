Külföldön terjeszkedik az MVM, három új villamosenergia-piacra lépett be

Három új külföldi villamosenergia-piacra lépett be az MVM Partner, az MVM Csoport villamosenergia-nagykereskedője. A társaság – a hazai piaccal együtt – ezzel már Európa 20 országában van jelen. Az MVM Partner évi több mint 122 terawattóra (TWh) forgalmának már közel 40 százalékát a Magyarországon kívüli piacok adják.

Augusztus végétől 20 európai ország villamosenergia-piacán, 11 villamosenergia tőzsdén-van jelen az MVM Partner, az MVM Csoport villamosenergia-nagykereskedő vállalata. A társaság 2021 nyarán a belga, a holland és a görög villamosenergia-piacokkal bővítette működési területét az egy évtizede megkezdett terjeszkedési stratégiájának részeként. Az MVM Partner nemzetközi piacokon kereskedett volumene már 2020-ban meghaladta a 47 TWh-t, ami az akkori éves 122 TWh teljes kereskedési mennyiség közel 40 százalékát tette ki.

„Az MVM Partner elmúlt tíz évben megvalósított terjeszkedését elősegítette, hogy a pénzügyi kereskedési feltételek fejlődésével számos piacon nélkülözhetővé vált a fizikai kereskedési képesség megléte. Elhagyhatóvá váltak a költség- és időigényes kereskedelmi infrastruktúra-építési feladatok, beleértve a bonyolult engedélyeztetést, a menetrendezést és a mérlegkörkezelést is. Mindez természetesen leginkább a nyugati piacokra jellemző, beleértve Görögországot is” – mondta Hazlach András, az MVM Partner proprietary kereskedelmi igazgatója.

A kiterjedt piaci jelenléttel rendelkező kereskedőtársaságok az európai piaci integráció, a megújuló energia terjedése, illetve az éghajlatváltozás következtében értékelődtek fel a piacon.

A nemzetközi kereskedés az egyes országok közötti időszakos áreltérésekből (spreadek) fakadó kedvező üzleti lehetőségek kiaknázásában, illetve a megújulók terjedése és az éghajlatváltozás következtében az időjárás alakulása miatti árkockázatok kezelésében is meghatározó tényezővé lépett elő.

A nemzetközi piacokon való megjelenés magával hozta az MVM Partner kereskedői csapatának nemzetközivé válását is. A hazai kereskedők mellett ma már romániai, szerbiai és görög származású kollegák támogatják az üzleti hírszerzési képességeket, és így a hatékony nemzetközi kereskedelmet.

Az MVM Partner első regionális terjeszkedési hulláma 2011 és 2015 között valósult meg. A társaság először a német, valamint a kelet-közép-európai szomszédos országok (Ausztria, Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia) piacaira lépett be, majd 2015-re a vállalat már elérte a francia, cseh, lengyel, bolgár és észak-macedón piacokat is. A társaság második piacbővítési hullámának kezdete 2018-ra tehető, ezt követően jelent meg az MVM Partner az olasz, a svájci, a montenegrói és a spanyol piacokon is, amelyeket idén követett a belga, a holland és a görög piacokon való megjelenés. E földrajzi terjeszkedéssel összhangban folyamatosan növekszik a társaság nemzetközi kereskedésből származó eredménye is.

Címlapkép: MTI Fotó/Branstetter Sándor