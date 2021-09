Kiderült, mi az egyik oka annak, hogy berobbant a házasságkötés Magyarországon

Népesedés, társadalomszerkezet és devianciák Magyarországon témákban tartottak előadást a héten a KSH Népességtudományi Intézetében, ahol Kapitány Balázs a várandósan kötött házasságokról tartott előadást. Az erről szóló tanulmánya egyébként nemrégiben jelent meg az intézet Korfa című kiadványában.

A klasszikus demográfiai elemzésekben régóta ismert és kutatott az a jelenség, amikor egy gyermek - jellemzően az anya első gyermeke - házasságon kívül fogan meg, azonban már házasságba születik. A szülők ezekben az esetekben jellemzően a várandósság tényének ismeretében döntenek a gyors házasságkötés mellett, ügyelve arra, hogy a gyermek hagyományos házas családba szülessen - írta elemzésében a kutató, aki arra is rámutatott akkor, hogy Magyarországon ez a jelenség kevésbe kutatott.

Magyarországon külön népmozgalmi regiszter vonatkozik az élveszületésekre és a házasságokra, de az élveszületési regiszter tartalmaz-za a szülők házasságkötésének időpontját is, így a két adat megfeleltethető egymásnak. Kiszámolható tehát az, hogy az ilyen típusú házasságok az adott időszak házasságainak mekkora arányát tették ki, továbbá, hogy a gyermekek mekkora arányban fogantak meg még a házasságkötés előtt. A kutató azon házasságokat tekintette várandósság által generált esküvőknek, ahol az esküvőre a szülés hónapjában vagy az azt megelőző 6 naptári hónap valamelyikében került sor. Ha például egy baba augusztus 19-én született, akkor, ha a szülei február 1-jét követően házasodtak, akkor már ebbe a csoportba kerültek besorolásra, amennyi-ben még januárban vagy korábban történt a házasság, akkor azonban nem sorolható ide. Ez a definíció tehát inkább le-szűkítő jellegű, afféle alsó határ becslésnek tekinthető.

Kutatásában részben arra jutott, hogy a rendszerváltást követő évek számítottak Magyarországon a várandós házasságok aranykorának.

Ekkor az arányuk elérte az összes házasság egynegyedét, vagyis minden negyedik házasság esetén a párok már tudták, hogy úton van a baba. Az ezt követő másfél évtizedben ez az arány lassan ismét 20% alá csök-kent. Mivel a házasságkötések száma inkább csökkenő trendet mutatott, így a várandósházasságok száma is erőteljesen lecsökkent: míg 1990-ben több mint 15 ezer, addig 2009-ben kevesebb, mint 7000 várandós házasságot kötöttek Magyarországon - olvasható Kapitány Balázs anyagában.

A 2010 óta bekövetkező hektikus változások feltehetően több szempontból is a szakpolitikai intézkedések hatását tükrözik. A 2010-es kormányváltást követően bevezetett családi adókedvezmény a magzatok után is igénybevehetővé vált, de csak házas partnerek között volt megosztható. Ez akár indokolhatja a várandósan kötött házasságok arányának egy-szeri megugrását - részletezi. Ezt követően viszont olyan családtámo-gatási intézkedések kerültek bevezetésre, amelyek általában a házasokat preferálták és nem a várandósan házasságot kötőket.

Így általában kezdett növekedni a házasságkötések száma, de jellemzően a hosszabb idő óta együtt élő, akár közös gyermeket/gyermekeket nevelő élettársak jelentették a házassági többlet forrását, ez pedig a várandós házasságok arányának csökkenését eredményezte - elemzi a fenti adatokat a kutató.

Majd jött a kormány által bevezetett Babaváró támogatás és megváltozott a helyzet és így az adatok is.

Ennek lényege, hogy a már házas szülések kapcsán nyújt támogatást, tehát alapvetően várandósók számára éri meg felvenni, és nem éri meg a szülés után megházasodni, mert akkor már ’odaveszett’ az adott gyerekre járó támogatás.

A fenti statisztikákat érdemes a házasságon kívül fogant gyermekek sokaságához viszonyítva is megnézni, tehát megvizsgálni azt is, hogy milyen esélye volt és van egy házasságon kívül fogant gyermeknek, hogy szülei a várandósság ismeretében gyorsan, még a gyermek megszületése előtt házasságot kössenek. Erre készítette el a kutató a következő ábrát. A kormány intézkedésének hatása 2019-ben itt is látványos. "2019-ben úgy tűnik sokkal többen házasodtak meg a teherbeesést követő 9 hónapban, mint ahányan teher-be estek a házasságkötést követő 9 hónapban" - mutat rá a kutató.

2019 egészében 25%-ra nőtt a várandósok házasodási aránya, de az év második felében (itt terjedelmi okokból a havi bontású ábrát nem közöljük) szülő nőknél ez már elérte a 30%-ot (decemberben 36% volt), ami a 90-es évek közepére jellemző érték. (Ezzel párhuzamosan a házasságon kívüli élveszületések aránya is 30% körülire csökkent, ami szintén évtizedekkel korábban volt jellemző érték.)

A konferencián tartott előadásában az intézet tudományos főmunkatársa arról is beszélt, hogy a házasságkötési trendek nehezen értelmezhetők, ha nem vesszük figyelembe a várandósan kötött házasságok típusát. Előadásában úgy vélekedett, hogy

a várandós házasság olyan demográfiai jelenség, amivel jól lehet illusztrálni a társadalompolitikai beavatkozások demográfiai eseményekre gyakorolt közvetlen és direkt hatását.

A babaváró hatást úgy részletezte, hogy a támogatás 2019. július elsejei bevezetése anyagilag érdekeltté tette a közös gyermeket tervező, vállaló párokat a házasságkötésben. Ugyanakkor a támogatás anyagi kockázatot is jelenthet: ha a párnak nem születik meg a közös gyermeke, akkor azt kamatostól vissza kell fizetniük.

Emiatt az anyagilag legracionálisabb kockázatcsökkentő lépés az élettársi kapcsolatban élők számára, ha megvárják amíg a gyermek megfogan, azt követően gyorsan megházasodnak és igénylik a támogatást. Ebben az esetben ugyanis anyagi értelemben már nincs veszítenivalójuk, hiszen a legrosszabb esetben is hozzájuttottak 10 millió forint kamatmentes, szabadon felhasználható támogatáshoz - magyarázta a kutató.

Lényegében ez történik meg 2019 júliusától. Ez pedig megnövelte a várandósság tudatában kötött házasságok számát is, és

egyben egyfajta házassági boomot is okozott.

Címlapkép forrása: MTI/Vajda János