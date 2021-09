Mintha eljött volna a világvége, elképesztő felvételek érkeztek Nagy-Britanniából

Több cikkünkben is beszámoltunk már arról, hogy áruhiány sújtja a szigetországot, amely már nem tagja az Európai Uniónak. Grant Shapps brit közlekedési miniszter szombat éjjel bejelentette, hogy ötezer külföldi kamionsofőr kaphat soron kívül átmeneti nagy-britanniai munkavállalási engedélyt, mindenekelőtt üzemanyag- és élelmiszerszállító teherautók vezetésére. A szakmai szervezetek szerint azonban ez a lépés nem elegendő.

Vasárnap a közlekedési miniszter már arra szólította fel a lakosságot, hogy viselkedjenek fegyelmezetten és a hétköznapokhoz megfelelően, hangsúlyozva, hogy jelenleg nincs üzemanyaghiány az országban.

"Rengeteg üzemanyag van, az országban nincs hiány az üzemanyagból" - mondta a Sky Newsnak a tárcavezető, az emberek megnyugtatásának szándékával. Szerinte ha az emberek a szokásos módon vásárolnának, akkor nem lennének sorok és nem lenne hiány sem egy-egy helyen.

A miniszter szerint a sofőrhiány oka az, hogy a Covid-járvány felborította a járművezetők képesítési tanfolyamait, és megakadályozta így az új munkaerő piacra lépését. Míg mások viszont a Brexitre és a külföldi sofőröket kiszorító hatásnak tudják be a mostani helyzetet.

Shapps egyébként még eggyel tovább is ment már vasárnapi nyilatkozatában, amikor a pánikvásárlást generált helyzetnek minősítette és a fuvarozók szövetségét okolta a helyzet miatt. Szerinte kétségbeesetten vágynak arra szerinte, hogy a külföldi európai sofőrök megjelenése csökkentse a brit fuvarozók fizetését.

Keir Starmer, az ellenzéki Munkáspárt vezetője a párt éves konferenciáján felszólalva úgy fogalmazott, hogy a kormány nem készült fel a 2016-os Brexit szavazás nyomán kialakult munkaerőhiányra, annak kezelésére és egyúttal szélesebb körű ideiglenes vízumrendszer alkalmazását sürgette.

Az elmúlt napokban számtalan képsort és videófelvételt lehetett látni az akár órákon át várakozó autósokra a benzinkutak előtt. A Twitteren már külön gyűjtőkifejezés is van a jelenségre, #petrolpanic.

A felvásárlási roham miatt több üzemeltetőnek is korlátoznia kellett a kiszolgálást, míg más helyek bezártak.

I wish people would react this way when the NHS says there is a shortage of blood and need donors #petrolpanic