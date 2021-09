5 százalék körüli inflációra figyelmeztet a német jegybank

A már így is magas szintekről valószínűleg tovább gyorsul, és a jövő év közepéig a 2 százalékos célszám fölött maradhat az infláció Németországban a Bundesbank szerint.

Németország központi bankjának elemzői a hétfőn közzétett szokásos havi jelentésben arra figyelmeztettek, hogy

szeptembertől az év végéig átmeneti tényezők hatására az inflációs ráták a 4 százalék és 5 százalék közötti sávba emelkedhetnek, majd a jövő év elején jelentősen lassulhat a pénzromlás üteme.

Ezzel együtt is a jövő év derekáig meghaladhatja az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos célszámát az áremelkedés éves üteme.

Az infláció idén egyszeri tényezők sokasága miatt ugrott meg, az adóemelésektől kezdve a szűk ellátási keresztmetszeteken át a nyersanyagok drágulásáig, ami felerősítette a vitát arról, hogy szükség van-e még rendkívül laza monetáris politikára.

Bár a legtöbb közgazdász egyetért abban, hogy az utóbbi hónapokban mért magas inflációs értékek átmeneti jellegűek, vita van arról, hogy ezek az egyszeri árnyomások a másodkörös hatásokon keresztül mennyire épülhetnek be a tartós inflációba.

Christine Lagarde, az EKB elnöke úgy szokott fogalmazni, hogy a magas inflációt okozó tényezők közül "sok" átmeneti, ami azt jelzi, hogy ő arra is számít, e tényezők egy része a koronavírus-világjárvány után is fennmarad. Az EKB mindazonáltal továbbra is azt várja, hogy az áremelkedés üteme gyenge marad és a következő években nem éri el a 2 százalékos célt.

A szigorú monetáris politika hívei viszont azt hangsúlyozzák, hogy egyre szűkül a különbség az inflációs várakozások és a 2 százalékos célszám között, így ha másodkörös hatások alakulnak ki, kevés is elég ahhoz, hogy az inflációt magasabbra tolja. A konzervatívok azonban még mindig kisebbségben vannak az EKB kormányzótanácsában, így valószínűleg még évekig fennmarad a nagyon laza monetáris politika.

Címlapkép forrása: Getty Images