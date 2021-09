A minneapolisi Fed-elnök szerint nem kéne túlreagálni a magas inflációt

Az amerikai jegybank első számú célja, hogy az emberek milliói, akik elveszítették az állásukat, újra munkába tudjanak állni - mondta Neel Kashkari, a Minneapolisi Fed elnöke.

Elmondása szerint amellett, hogy a Fed a munkaerőpiaci folyamatokra is figyel, szorosan figyelemmel követi az inflációs folyamatokat is - idézi az elnököt a Reuters.

Kashkari ugyanakkor azt is elmondta, hogy a most épp megugró infláció nem jelenti azt, hogy a gyors áremelkedés tartós lesz, és egyenesen úgy fogalmazott, hog

nem kéne túlreagálni az átmeneti infláció-emelkedést.

A jegybankon belül jelenleg is zajlik a vita, hogy a magas infláció miatt mikor lépjen a szigorítás útjára a jegybank, és a legutóbbi kamatdöntéskor Jerome Powell elnök már egyértelmű utalást tett az eszközvásárlási program kivezetésére, a jegybankárok kamatemelési várakozása pedig egy évvel korábbra csúszott. Kashkari a lazább monetáris politikát szorgalmazó jegybankárok közé tartozik, véleményével ugyanakkor immár nincs többségben a Fed Nyíltpiaci Bizottságában, több jegybankár is inkább már most a szigorítás útjára lépne.

Az Egyesült Államok munkanélküliségi rátája valóban magasabb, mint a válság előtt, ezzel együtt viszont már jelen van a munkaerőhiány is. Az infláció pedig messze a jegybanki cél felett van, és még a jövő év elején is cél feletti lehet az áremelkedés.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 09. 22. A Fed elnöke meglepte a világot: egy lépésre van a jegybank a jelentős fordulattól

Címlapkép: Getty Images