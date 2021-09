Nehéz helyzetben a brit jegybank: jön a lassulás, de az infláció miatt szigorításra lehet szükség

A korábbi erőteljes visszalendülés után lelassult és jelenleg is lassul a brit gazdaság kilábalása a koronavírus-járvány sokkjából - mondta hétfőn a Bank of England kormányzója. Andrew Bailey hozzátette ugyanakkor, hogy a magas infláció miatt középtávon szükségessé válhat a monetáris politika valamelyes szigorítása.

Bailey a professzionális közgazdászok szervezetének éves londoni fórumán felszólalva elmondta, hogy a brit hazai össztermék (GDP) a legutóbbi mérések alapján még mindig 3,5 százalékkal elmarad a 2019 negyedik negyedévében - a járvány megfékezésére bevezetett korlátozások előtti utolsó teljes negyedévben - elért szinttől.

A brit jegybank vezetője szerint az elmaradás mértéke egy százalékponttal nagyobb a Bank of England augusztusi pénzügypolitikai jelentésében feltételezettnél. Bailey kijelentette: a kilábalás üteme az elmúlt hónapokban lassult, és ez a lassulási folyamat most is tart.

