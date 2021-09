A koronavírus mintaországai sem mintaországok többé: a delta mindent borított

A kelet-ázsiai és óceániai országok 2020 folyamán sikeresen védekeztek a koronavírus ellen, ezzel pedig a gazdasági károkat is sikerült mérsékelniük. 2021 viszont új helyzetet hozott, a delta variáns terjedése odacsapott a gazdasági aktivitásnak, és a régió gazdaságainak kilátása nagyot romlott.

Kelet-Ázsia és a csendes-óceáni térség gazdaságainak kilábalása lassult a delta variáns terjedése miatt – írja hétfői jelentésében a Világbank, amely egyben lefelé módosította a térség országainak idei növekedési prognózisát. A Világbank emellett figyelmeztet, hogy a járványterjedés és a gazdasági lassulás miatt alighanem nőni fog az egyenlőtlenség a térségben.

A második negyedéves növekedési számok lassulást mutatnak, és a Világbank friss előrejelzésében 2%-ponttal lefelé módosította a térség gazdaságainak idei növekedési előrejelzését.

A jelentésben megjegyzik, hogy a térség 2020-ban még sikeresen tartóztatta fel a járványt, 2021-ben a delta terjedése már jelentős gazdasági károkat okoz. A legrosszabb helyzetben Mianmar van, ahol nemcsak a járvány, de a katonai puccs miatt is visszaesett az aktivitás, idén akár 18%-os csökkenést is elszenvedhetnek, de rossz helyzetben van sok csendes-óceáni szigetország is.

Az átoltottság sem túl magas ezekben az országokban, Indonézia például leghamarabb 2022 első felében érheti el a 60%-os átoltottságot, de ez még nem elég ahhoz, hogy a járványterjedést érdemben lassítani lehessen, a járvány súlyosságát viszont mérsékelni fogja, azaz némileg helyreállhat az aktivitás.

Nem segít a térség kilátásain az sem, hogy az energiafogyasztási szabályok szigorodása miatt a kínai gazdaság sem nő majd olyan mértékben, mint azt előzetesen várhattuk (és még továbbra is számolni kell az Evergrande csődje által okozott potenciális hatásokról). A Goldman Sachs friss előrejelzésében lefelé módosította a kínai GDP-növekedési prognózisát 7,8%-ra, az előző előrejelzésben még 8,2%-ot vártak. Ennek oka, hogy a karonsemlegességi törekvések miatt a szénszállítókra gyakorolt hatása miatt enerigahiány alakult ki Kínában, ami olyan gyárak működését is érintette, mint az Apple és a Tesla.

Az S&P Global Ratings is lefelé módosította a kínai növekedési előrejelzését, az idei évre 8%-ot várnak a 8,3%-os korábbi előrejelzés helyett, ezzel együtt pedig a csednes-óceáni-ázsiai térség növekedési előrejelzését is lehúzta 7,5%-ról 6,7%-ra.

Címlapkép: Getty Images