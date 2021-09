Akár már az idén újabb devizakötvényt bocsáthat ki Magyarország

Továbbra is tervben van egy jüanban denominált zöld panda kötvény kibocsátása a kínai piacon – mondta a Bloombergnek Kurali Zoltán. Az ÁKK vezérigazgatója kiemelte, hogy a jegybanki eszközvásárlási program esetében fokozatos, lassú leállításra számít.

Az MNB augusztusban jelentette be eszközvásárlási programjának fokozatos és lassú leállítását, először 60-ról 50 milliárdra csökkentették a megcélzott heti mennyiséget, majd szeptemberben újabb 10 milliárddal 40 milliárdra vágták vissza. A program leállítása várhatóan nem okoz majd komoly megrázkódtatást a piacon – mondta a Bloombergnek adott interjúban Kurali Zoltán. Szerinte a most meghatározott leépítési ütem megfelelő. Az utóbbi hetekben néhány elemző arra figyelmeztetett, hogy a QE-program túlságosan agresszív leépítése akár komoly hozamemelkedést is okozhat a magyar piacon. Erre utalt például Dan Bucsa, az UniCredit Bank szakembere.

Kurali azt is kiemelte a hírügynökségnek, hogy az ÁKK felpörgetné a változó kamatozású 2029-es kötvények értékesítését. Ezek a piacnak azok a szegmensei, melyekből eddig sem vásárolt a jegybank.

Magyarország továbbra is mérlegeli egy zöld panda kötvény kibocsátásának lehetőségét a kínai piacon 1-2 milliárd jüan (155-310 millió dollár) értékben – mondta a Bloombergnek Kurali. Ezzel tovább lehetne erősíteni a kapcsolatokat Kínável, illetve a kínai befektetőkkel. Az ÁKK 2018-ban 2 milliárd jüan értékben adott már el zöld panda kötvényeket. A vezérigazgató szerint az esetleges újabb devizakibocsátással sem kerülne veszélybe az év végére a 20%-os cél a deviza részarányt illetően az adósságon belül.

