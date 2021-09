Ha kapsz levelet a NAV-tól a napokban, figyelj oda, mert fontos dolog áll benne

A napokban fejezte be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az adószámla-értesítők kiküldését ügyfélkapus ügyfeleinek, október végéig pedig postán kapnak adószámla-kivonatot azok, akiknek nincs ügyfélkapu-hozzáférésük - közölte a NAV kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint adószámla-egyenlegéről csak az kap értesítést, akinek ötezer forintnál több tartozása vagy ezer forintnál több túlfizetése van. Országosan több mint egymillióan kaptak elektronikus értesítést, míg ötszázezren postán kapják az adószámla-kivonatot a következő hetekben.

Akinek van ügyfélkapu-regisztrációja, az elektronikus tárhelyére kapta a folyószámlájával összefüggő tájékoztatót, amelyről e-mail-értesítés érkezik a regisztrációkor megadott címre. Az adóhivatal szerint érdemes megnyitni a tárhelyet, mivel a beérkezett üzenetek harminc nap elteltével automatikusan törlődnek a felületről, kivéve, ha azokat a megnyitás után a tartós tárba helyezik.

Ha valaki nem nézte meg a tárhelyére érkezett üzenetet, de az e-mail-értesítésben látja, hogy folyószámla-rendezéssel összefüggésben küldött üzenetet a NAV, akkor lekérdezheti adószámla-egyenlegét az eBEV-portálon. A NAV honlapján elérhető "Segédlet adószámla-lekérdezéshez" címmel egy részletes útmutató, amely lépésről lépésre bemutatja a lekérdezés menetét.

Közölték, akinek tartozása van, ügyfélkapus hozzáféréssel akár online bankkártyás fizetéssel is rendezheti azt az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásból, de fizetheti átutalással, csekken vagy a NAV ügyfélszolgálatain bankkártyával. Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adóazonosító jelet. Csekket igényelni a legegyszerűbben a 1819-es ingyenesen hívható NAV Infóvonalon lehet a 4-es menüpontban.

Arra is rámutattak, hogy túlfizetéskor annak kiutalását vagy tartozásra átvezetését a 2117-es számú "Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez" nyomtatványon lehet kérni. A nyomtatvány már az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban is elérhető, így külön segédprogram telepítése nélkül, bármilyen okoseszközön, akár mobiltelefonon is használható.

Amennyiben valakinek segítségre van szüksége az adószámlája értelmezéséhez, általános kérdésekkel hívhatja a NAV Infóvonalát a 1819-es telefonszámon. Konkrét adatok lekérdezéséhez, egyeztetéséhez a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerét a 06-80/20-21-22-es számon lehet hívni - olvasható az adóhivatal közleményében.

Címlapkép: Getty Images