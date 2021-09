Váratlanul megduplázta a kamatot a cseh jegybank, évtizedek óta nem történt ilyen

Már eleve 50 bázispontos, tehát 1997 óta a legnagyobb kamatemelést várta a piac a cseh jegybanktól mára, de végül az intézmény még ennél is markánsabb, 75 bázispontos emelést hajtott végre , így az irányadó kéthetes betéti ráta 1,5%-ra ugrott, gyakorlatilag megduplázódott.

A cseh jegybank már hosszabb ideje fogadkozott, hogy a meglóduló infláció miatt hathatós monetáris politikai szigorítási sorozatot hajt végre, de a mai lépés mértéke még ezzel együtt is meglepte a piacokat. Az intézmény a koronavírus-válság nyomán 2020 tavaszán gyors ütemben 0,25%-ra vágta az irányadó rátát és ezután bő egy évig változatlanul tartotta, majd a gazdasági újranyitás nyomán meglóduló árakra reagálva júniusban emelt először kamatot 0,5%-ra, aztán ezt augusztusban 0,75%-ra emelte, most pedig rá egy hónapra 1,5%-ra, azaz megduplázta.

A cseh korona hirtelen erősödött a döntés bejelentésére és másfél éves csúcsa közelébe ugrott az euróval szemben 25,3-nál. A cseh döntés a forintot és a zlotyt is megmozgatta, azok is hirtelen erősödni kezdtek. Ez az impulzus éppen jókor jött a forintnak, amely a kora délutáni órákban még kéthavi mélyponton járt az euróval szemben, de már a cseh döntés előtt is erősödni kezdett.

