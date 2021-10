A magyar kormány kiáll a botrányba keveredett IMF-vezér mellett

A magyar kormány nem ért egyet a Világbank volt vezetőjét ért támadásokkal, azokat nem tekinti megalapozottaknak, ezért támogatásáról biztosítja Kristalina Georgievát – jelentette ki Varga Mihály a Világbank korábbi vezérigazgatóját, az IMF jelenlegi vezetőjét ért vádakra reagálva.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a magyar kormány elítél minden olyan törekvést, amely politikai megfontolásból és érdemi vizsgálatok lezárása nélkül befolyásolná bármely nemzetközi pénzügyi intézmény működését. A kormány álláspontja szerint Kristalina Georgieva korábbi szakmai életútja és felkészültsége megkérdőjelezhetetlen, a COVID-válság során mutatott teljesítménye az IMF élén példamutató, az őt ért támadások politikai hátterűek, amelyeknek nincs helye a nemzetközi pénzügyi intézmények területén.

A Pénzügyminisztérium közleménye nem tér ki arra, hogy milyen politikai támadást sejt a háttérben. Ahogyan arról többször írtunk, az amerikai WilmerHale kiadott egy jelentést, mely egyértelműen kimondja, hogy a Világbank által készített Doing Business versenyképességi rangsor 2018-as jelentése során

A VILÁGBANK VEZETÉSE KONKRÉT NYOMÁST GYAKOROLT A KÉSZÍTŐKRE, HOGY JAVÍTSÁK KÍNA HELYEZÉSÉT.

A Világbank vezérigazgatója 2017-ben Kristalina Georgieva volt, aki ma már a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF) tölt be hasonló tisztséget. A WilmerHale vizsgálata

NÉV SZERINT IS MEGEMLÍTI ŐT, MINT AKI NYOMÁST GYAKOROLT A SZERVEZET ELNÖKÉRE, HOGY KÍNA ÉRDEKÉBEN LOBBIZZON.

Georgieva a WilmerHale vizsgálatában úgy fogalmazott, hogy a 2018-as jelentés készítésekor „a multilateralizmus volt veszélyben, a Világbank pedig komoly gondban lett volna”, ha nem sikerül a tervezett tőkét bevonnia. Később viszont tagadta a befolyásolási kísérletet, sőt, azt állította, hogy épp ő akarta megakadályozni a rangsor meghekkelését.

A Világbank (korábban nagy becsben tartott) Doing Business felmérése egy nagyon széles körű vizsgálat az egyes országok üzleti környezetének. A mostani botrány nem az első, korábban is érték olyan vádak a Világbankot, hogy részrehajló a felmérése. 2018 januárjában Paul Romer, a Világbank vezető közgazdásza egy interjúban már nyíltan beszélt arról, hogy úgy alakították át a jelentés módszertanát, hogy az jelentősen befolyásolja Chile helyezését a rangsorban. Emiatt korrigálták is a korábbi rangsorokat. A gyanú szerint a szocialista kormányok idején hagyományosan romlott az ország besorolása, míg a jobbközép kormányzat idején javult, vagyis politikai motiváció lehetett mögötte. A jelentés összeállításáért felelős igazgató Augusto-Lopez Claros volt évekig, a bolíviai születésű szakember persze megvédte a rangsort, viszont egyben bocsánatot is kért Chilétől. Az akadémiai körökben is igen elismert Romer a bejelentés után le is mondott posztjáról.