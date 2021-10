Megérkeztek a pénteki magyar koronavírus-adatok

Az elmúlt 24 órában 679 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, a járvánnyal összefüggéseben 9 beteg hunyt el. A friss adatok továbbra is a járvány erősödését jelzik, ez egy héttel ezelőttihez képest 28%-kal nőtt a fertőzéses esetek száma.

A 679 új regisztrált eset azt jelenti, hogy visszaterét az erősödő tendencia a járványban. Néhány napig különös módon nem gyorsult a vírus terjedése, de harmadik napja ismét emelkedő esetszámokról számol be a kormányzati portál.

A súlyos esetek állománya mára kissé csökkent: 533 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 84-en vannak lélegeztetőgépen. Mindkét mutató enyhén alacsonyabb, mint tegnap volt, ám ezzel nem tört meg az emelkedő tendencia. Ráadásul továbbra is érvényes, hogy míg a fertőzéses esetszámok érdemben elmaradnak a tavaly őszi járványhullám hasonló szakaszában látottól, addig a súlyos esetek nagyon hasonlóan alakulnak. Ez azt sugallja, hogy a vírus terjedése gyorsabb lehet annál, mint amit a fenti járványgörbe sugall, ám az oltottak enyhe tünetei miatt a detektálás hatékonysága visszaesett. Mivel súlyos állapotba leginkább az oltatlanok kerülnek, ezért ott jobban látszik a vírus valódi terjedése. Fontos hangsúlyozni, hogy egyelőre a járvány felfutó szakaszának nagyon az elején járunk, alacsony számokkal. A járvány tavaly október első felében gyorsult be igazán, ezért az idén is a következő hetekben fogjuk majd látni, hogy az egészségügyi rendszer terheltsége miként alakulhat a negyedik járványhullámban.

A gyorsuló terjedésre utal, hogy az elvégzett tesztek egyre nagyobb hányada pozitív, mára már 4,5%-on áll a pozitivitási ráta. Ez szintén a növekvő aluldetektálásra utal, és a szám közelíti az 5%-os határt, amitől már a szakértők úgy gondolják, hogy a járvány nincs ellenőrzés alatt.

Az erősödő járvány szomorú következménye a növekvő számú áldozat. Tegnap 9 beteg hunyt el, ami a korábbi járványhullámokhoz képest szerencsére nem sok, de a negyedik hullámban ez az eddigi második legtöbb.

A járvány erősödésével finom változások figyelhetők meg annak földrajzi szerkezetében. Az egy főre jutó heti fertőzéses esetszám érezhetően növekedni kezdett az alföldi és az észak-magyarországi régióban, utolérve a fővárosi tempót. Elképzelhető, hogy ennek oka a vírus "importálása", keleti és déli szomszédainkban a járványhelyzet már meglehetősen súlyos.

Az oltási hajlandóság továbbra is igen alacsony, naponta átlagosan 2500-an veszik fel az első adagjukat, ez a tempó pedig csak arra elég, hogy az átoltottság 60%-körüli szinten alig látható mértékben emelkedjen.

