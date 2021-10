Tizenhárom éves csúcson az infláció az eurózónában

Szeptemberben 3,4%-kal nőtt a fogyasztói árindex az eurózónában, ezzel 2008 óta nem látott mértékű áremelkedést jegyeztek, ezzel 2008 ősze óta nem látott új csúcson a valutaövezet inflációja.

Közzétette az Eurostat a szeptemberi inflációs adatot előzetes becslését. Szeptemberben 3,4% volt az éves infláció, amely ezzel meghaladta az augusztusi 3%-ot, és kis mértékben az elemzői várakozást is (a konszenzus 3,3% volt).

A maginfláció éves szinten 1,9%-kal nőtt, pontosan megfelelve ezzel az elemzői konszenzusnak. Az előző hónapban 1,6% volt a maginfláció, tehát ebben a mutatóban is gyorsulást látunk, de még az EKB célszintje (2%) alatt van.

Az inflációs közlést nagy várakozás előzte meg a mai inflációs félelemmel övezett környezetben, és a fogyasztói árindex az EKB-által korábban jelzettek szerint tovább nőtt szeptemberben. Christine Lagarde EKB-elnök az utóbbi napokban nyugtatni próbálta a kedélyeket, de egyik beszédében már utalt rá, hogy a jegybankon belül sem mindenki magabiztos.

De egyelőre továbbra sem mutatkoznak jelei annak, hogy az áremelkedés tartós lesz - mondta.

A legfontosabb kérdés ugyanis a jelenlegi inflációs környezetben, hogy a szokatlanul gyors áremelkedés jelensége tartós-e, vagy néhány hónapon belül elmúlik. Az EKB határozottan kiáll állítása mellett, hogy az áremelkedést olyan - jellemzően kínálati - tényezők hajtják, amelyekre a jegybank nem tud hatni, és egyébként is átmenetiek. Lagarde például úgy fogalmazott, hogy "minden okunk megvan rá, hogy azt gondoljuk, a következő évre elmúlik az ellátási zavarok okozta áremelkedés."

A friss közlés az EKB monetáris politikája szempontjából nem hoz sok újdonságot, a jegybank és a piaci is tovább gyorsuló inflációra számított. Az EKB szerint a következő év elejére is átnyúlhat a magas infláció, így amennyiben az őszi hónapok a vártnak megfelelő gyorsulást hoznak, nem számíthatunk gyors szigorításra a jegybanktól.

Az EKB egyébként decemberig nem is kíván semmit lépni, és még az is erősen kérdéses, hogy a decemberi taper-bejelentés pontosan mit takar majd. Könnyen lehet, hogy a pandémiás eszközvásárlási program kivezetésével együtt a korábbi eszközvásárlási program keretösszegét megemelik.

Akárhogyan is, az EKB mindenképp könnyebb helyzetben van, mint a Fed, hiszen az Egyesült Államokban már korábban és sokkal nagyobb mértékben lépte át az infláció a jegybanki célszintet, és emiatt a Fed már be is jelentette a majdani szigorítást. Az amerikai inflációs adat szintén ma érkezik, 14:30-kor teszik közzé.

Címlapkép: Getty Images